Pääkirjoitus

Nuorten naisten masennus on aiempaa yleisempää

Pitkät

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

V

sairauspoissaolot ovat Kelan tietojen mukaan vähentyneet kymmenen viime vuoden aikana. Kelan sairauspäivärahaa saaneiden joukossa muutos näkyy erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, jotka ovat yleisin syy pitkiin sairauspoissa­oloihin.Työelämän muuttuessa yhä harvempi tekee ruumiillisesti raskasta työtä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn ja työhyvinvointiin on myös panostettu varsinkin työterveyshuollossa.Kymmenen viime vuoden aikana on myös eletty pääasiassa taloudellisen taantuman aikaa, mikä voi osaltaan heijastua tilastoihin. Taantumassa sairauspoissaolot yleensä vähenevät. Työttömäksi voi myös jäädä muita enemmän ­ihmisiä, joilla on heikompi työkyky.Kelan sairauspäivärahaa sai viime vuonna noin 280 000 ihmistä. Joka kolmannella syynä oli tuki- ja liikuntaelinsairaus. Toiseksi yleisimpiä syitä olivat mielenterveyden ongelmat ja kolmantena tulivat vammat. Pitkät sairauspoissaolot johtavat usein työkyvyttömyyseläkkeelle.Mielenterveyden ongelmista johtuvat sairauspoissaolot eivät ole merkittävästi vähentyneet. Päinvastoin, ne ovat ennemminkin lisääntyneet varsinkin nuorilla, 16–34-vuotiailla naisilla. Naisten mielenterveyden häiriöiden riski on kaksin­kertainen miehiin verrattuna. ­Kelan tutkijoiden mukaan nuorten naisten masennus on selvästi lisääntynyt.iime aikoina julkisessa keskustelussa on kannettu huolta erityisesti poikien menestyksestä niin koulussa kuin työelämässäkin. Keskustelussa nuorten syrjäytymisestä pojat nousevat yleensä keskiöön, vaikka ilmiö koskettaa myös tyttöjä.Tytöt pärjäävät keskimäärin paremmin koulussa, mikä näkyy myös Pisa-testeissä. Asian toinen puoli on, että tytöt ja nuoret naiset kokevat myös kovia suorituspaineita. Joidenkin kohdalla tunnollinen suorittaminen johtaa uupumukseen. Tukiverkostojen puuttuessa paineista selviäminen voi olla vaikeaa.Mielenterveyden häiriöille altistavat syyt löytyvät usein lapsuudesta. Sekä ­tyttöjen että poikien henkisestä hyvinvoinnista olisi pidettävä yhtä lailla huolta niin kotona, kouluissa kuin päiväkodeissakin.