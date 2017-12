Pääkirjoitus

Brexit-neuvotteluissa heikkoudestakin tuli jo valtti

heikkouskin kelpaa neuvotteluvaltiksi.Euroopan unioni on käynyt Britannian kanssa kuukausien ajan neuvotteluja Britannian EU-erosta. Neuvottelut ovat sujuneet heikosti.Kuluvalla viikolla on sentään havaittu liikahduksia. Britannia lopulta hyväksynee, että se joutuu perääntymään niissäkin asioissa, joita pidettiin vielä muutama kuukausi sitten kynnyskysymyksinä. Britannia maksaa ”erorahansa” – unionin jäsenenä tekemänsä taloudelliset ­sitoumukset –, koska se ei muuta voi.Maanantaina kävi selväksi, että hallituksessa mukana olevat Pohjois-Irlannin unionistit eivät hyväksy Pohjois-Irlantia koskevia, Irlannin kanssa hyvät taloussuhteet säilyttäviä erillisratkaisuja, koska ne voisivat etäännyttää aluetta Britan­niasta. Ja jos alue saa erivapauksia, ­niitä vaativat muutkin Britannian osat.EU:n puolella tämä kerää säälipisteitä. Vaikka Britannian hallitus tekee maalleen ja unionille karhunpalvelusta ja on vastapuolella, pääministeri Theresa Mayta ja hallitusta on ymmärrettävä, jotta eroprosessi jotenkin pysyisi hengissä. Unioni on eroneuvotteluissa täysin ylivoimainen, mutta sen ei pidä käyttää tätä voimaansa.Jos toinen on heikon korttitalon har­jalla, sitä ei pidä puhaltaa nurin.