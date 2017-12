Pääkirjoitus

Koko kansaa kokoavat hetket ovat harvinaisia

Yhtenäiskulttuurin

O

murenemisesta on Suomessa puhuttu pitkään. Kerran vuodessa puheet kuitenkin vaimenevat, kun vuorossa on itsenäisyyspäivän juhlinta. Tänä vuonna yhteen kokoavassa voimassa oli erityistä tehoa itsenäisyyden satavuotis­juhlan ansiosta.Päivään osuu yleensä vuoden katsotuin televisio-ohjelma, ja niin kävi myös tänä vuonna. Linnan juhlien eli virallisemmin itsenäisyyspäivän juhlavastaan­oton televisiolähetys keräsi jälleen suuret ihmisjoukot vastaanotinten ääreen. Ylen mukaan keskiviikkoillan ensimmäisen ­lähetyksen keskikatsojamäärä oli runsaat 2,6 miljoonaa.Tänä vuonna vielä laajemmaksi yhteiseksi kokemukseksi tuli Suomi 100 -tekstiviesti, jolla Suomea ja suomalaisia onniteltiin jopa seitsemän miljoonaa kertaa.Kansalaisille yllätyksenä tulleet onnittelut saivat hyvän vastaanoton, mutta osan huomiosta varasti se, että liki puoli miljoonaa suomalaista jäi ilman viestiä operaattorin käsittelyvirheen takia.Tekstiviesti oli hyvä tapa juhlistaa itsenäisyyden juhlavuotta, koska keksintöä voi pitää suomalaisena. Tekstiviesti oli 1990-luvulla myös yksi Suomen talouden nousun symboleista.n hyvä, että Suomessa on joitakin koko kansaa kokoavia myönteisiä hetkiä. Samalla kannattaa silti muistaa, että hyvä yhteiskunta rakentuu muullekin ­perus­talle kuin yhteisille kokemuksille.Suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä voi elää, vaikka ei katsoisikaan samoja televisio-ohjelmia eikä ­innostuisi samoista urheilusaavutuksista kuin muut. Jokainen voi tehdä omat ­valintansa, kunhan ottaa huomioon niiden vaikutukset myös muihin.Olennaista ei ole, millaisia ominaisuuksia Suomessa asuvalla ihmisellä on, vaan se, miten hän suhtautuu muihin. Arvostaminen, kuunteleminen ja arjen yhteistoiminta tekevät elämän helpommaksi.Keskiviikkona huipentuneesta Suomi 100 -juhlavuoden vietosta jää toivottavasti elämään sen tunnus ”yhdessä – tillsammans”. Se ei esitä tiukkoja ehtoja, millainen ihmisen pitäisi itse olla tai mitä hän voisi vaatia toiselta. Tärkeää on, että Suomessa voidaan elää yhdessä.