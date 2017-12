Pääkirjoitus

Venäjällä inflaatio on nyt hitainta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen

keskuspankki on ollut viime vuosina poikkeuksellinen toimija Venäjän taloudessa.Keskuspankki on tehnyt pitkäjänteistä työtä taloudellisessa ympäristössä, josta pitkäjänteisyys on kroonisesti puuttunut. Keskuspankki on yrittänyt ohjata rahapolitiikkaa keskellä talous­politikkaa, jolla on haluttu turvata nykyisten vallanpitäjien taloudelliset ja valtapoliittiset intressit. Keskuspankki ja sen pääjohtaja Elvira Nabiullina ovat saaneet pitää toiminta­vapautensa, vaikka keskuspankki ei ole kumarrellut vallanpitäjiä.Järkevä rahapolitiikka alkaa vihdoin tuottaa tuloksia. Venäjän inflaatio on painunut 2,5 prosentin tietämille, ja talouskasvu kiihtyy. Inflaatio ei ole ollut maassa näin hidasta koskaan Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen. Tämä antaa keskuspankille mahdollisuuden vauhdittaa taloutta laskelmalla lisää ohjauskorkoa.Pitkäjänteisyys tarttuu hiljalleen myös muualle. Esimerkiksi budjettimenoja suunnitellaan etukäteen arvioidun öljyn hinnan mukaan – eikä kuten ennen, ­jolloin menoja määrittelivät jo toteutuneet öljyn hinnat. Lisäksi hyvinvointirahaston käyttöä kulujen kattamiseen rajoitetaan.Öljyn ja ruplan kohtalonyhteys alkaa hiljalleen heikentyä.