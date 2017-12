Pääkirjoitus

Bitcoinille voi käydä kuin 1600-luvun hollantilaisille tulppaanisipuleille: lopulta arvo romahtaa

Virtuaalivaluutta bitcoinin arvo on noussut jyrkästi. Vuoden alussa bitcoinin sai noin tuhannella dollarilla. Nyt sen arvo on käynyt jo yli viidessätoistatuhannessa dollarissa. Valuuttojen kivijalka on luottamus. Päävaluuttojen tukena ja ­takaajina ovat keskuspankit. Bitcoinilla ei ole tätä etua.