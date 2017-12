Pääkirjoitus

Välikysymys poiki riidan myös opposition sisälle

Itsenäisyyspäivän

alla ja varsinaisena juhlapäivänä monissa puheissa korostettu kansallinen yhtenäisyys, yhteen puhaltamisen henki, ei eduskunnassa kestänyt kuin juuri ja juuri itsenäisyysjuhlan yli.Torstaina hallitus vastasi Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton yhteiseen väli­kysymykseen eriarvoistumisesta. Eilen perjantaina eduskunta äänesti asiasta. Hallitus sai luottamuksen äänin 99–84.Torstain välikysymyskeskustelu kuulosti oikeastaan siltä kuin Suomessa valmistauduttaisiin sadan vuoden takaisiin itsenäistymisen jälkeisiin vaiheisiin, siis avoimeen vastakkainasetteluun.Keskustelussa käytettiin kovaakin retoriikkaa. Välikysymyksen ensimmäinen ­allekirjoittaja Suna Kymäläinen (sd) syytti, että hallitus on leikannut niiltä ihmisiltä, jotka joutuvat valitsemaan leivän ja lääkkeiden väliltä.Välikysymys loi myös riidan vihreiden ja vasemmiston välille opposition sisällä. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ­julisti viime viikonvaihteessa, että vihreät aikovat tehdä oman välikysymyksen koulutuksen epätasa-arvosta. Se suututti erityisesti demarit, jotka ­pitivät Aallon esiintymistä välistävetona. Tapana on, että edellinen välikysymys käsitellään läpi ennen kuin uutta aletaan puuhata. Muuten opposition ainoa parlamentaarinen ase menettää tehoaan.Vihreät eivät liioin muistaneet kertoa suunnitelmistaan muille oppositioryhmille.ihreät eivät ainakaan tässä eduskunnassa saa omin voimin ­aikaan ainuttakaan välikysymystä. Välikysymykseen tarvitaan vähintään 20 allekirjoittajaa. Vihreillä on 15 kansanedustajaa.Oppositioryhmien yhteinen kokous tiistaina alkoi Aallon anteeksipyynnöllä.Koulutusvälikysymyskin saattaa vielä tulla, mutta vasta eduskunnan kevät­istuntokaudella. Vihreiden pitää saada vielä myös jokin muu oppositioryhmä väli­kysymyksensä taakse. Kokoomus ja vihreät kilpailevat nimenomaan koulutettujen kaupunkilaisten äänistä.Julkisuudessa on arvuuteltu, kuinka kauan porvarihallitus pysyy enää koossa presidentinvaalien jälkeen. Mutta eipä oppositionkaan rintama vaikuta kovin yhtenäiseltä.