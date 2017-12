Pääkirjoitus

Komissio kehittäisi Euroopan unionia kahmimalla itselleen valtaa

Euroopan unionin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

K

komissio esitti kuluneella viikolla ehdotuksiaan EU:n ja euron ­kehittämisestä. Kuten olettaa sopi, ideat tuntuivat Suomen hallituksen mielestä tulleen pyytämättä ja yllätyksenä ja edustivat ­täkäläisen tulkinnan mukaan pahamaineista yhteisvastuun lisäämistä.Jos ideat ja niiden sävy todellakin tulivat yllätyksenä, varautuminen ja tiedustelu ovat jossain kohtaa pettäneet. Ajatukset olivat juuri sellaisia kuin oli odotettavissakin.EU-komissio ehdottaa muun muassa, että Eurooppaan luotaisiin oma valuuttarahasto. Se rakentuisi jo olemassa olevan vakausmekanismin EVM:n päälle. EVM on nyt jäsenmaiden keskinäistä toimintaa, jossa tarvitaan yksimielisyyttä. Uusi malli olisi integroitu EU:n rakenteisiin, eikä kriisien hoitoa koskeviin päätöksiin tarvittaisi enää kaikkien suostumusta.Euroopan oman valuuttarahaston rakentamisesta on puhuttu jo kauan ja avoimesti. Esillä on ollut useita malleja.Samoin aivan tuttu osa komission esityksessä oli ehdotus, jonka mukaan ­Eurooppaan perustettaisiin ”talousministerin” pesti. Talousministeri olisi jonkinlainen komissioon kytketty euroalueen talouspomo. Samoin jo jonkin aikaa ­Euroopassa on pohdittu jonkinlaisen suhdannetasausrahaston rakentamista – sekin sisältyy komission ehdotuksiin.omissiolla ei ole valtaa saada esityksiään sellaisinaan voimaan. Mutta kun Suomi vastustaa yhteisvastuuta mahdollisesti kasvattavia esityksiä, suomalaiset mainitsevat ensimmäiseksi, että Saksakin vastustaa.Kannattaa kuitenkin muistaa, että valuuttarahaston perustamisen – tosin komission esityksestä poikkeavassa muodossa – nosti esille jo vuosia sitten Saksan silloinen valtio­varainministeri Wolfgang Schäuble. Ja nyt Saksan halli­tukseen suuntaavan SPD:n puheenjohtaja Martin Schultz twiittasi olevansa valmis rakentamaan ”Euroopan yhdys­vallat”.Suomen EU-politiikka on tukeutunut jäsenyyden alusta siihen, että vahva komissio on pienen maan suoja suuria vastaan. Komissio rakentaisi omilla kehittämisehdotuksillaan itselleen valtaa, joka ei enää palvelisi tätä vanhaa lähtökohtaa.