Pääkirjoitus

Helsingin moskeijahankkeelta puuttuu yhä rahoittaja

Virkamiesten

ja poliitikkojen kieli on usein erilaista, vaikka kyse olisi samoista asioista. Kun poliitikot väittelevät Helsinkiin suunnitellusta suurmoskeijasta, Helsingin kaupungin virkamiehet kuvaavat hanketta moskeijaksi ja monitoimikeskukseksi.Pormestariksi suurella äänisaaliilla valittu Jan Vapaavuori (kok) kertoi ennen viime kevään kuntavaaleja ja niiden jälkeen, että hän tekee töitä, jotta moskeijaa ei rakennettaisi.Helsingin kaupungin perjantaina julkaisemassa tiedotteessa sen sijaan sanottiin, että virkamiehet ehdottavat moskeijalle määräaikaista suunnitteluvarausta, mutta jatko riippuu lisäselvityksistä ja useiden välitavoitteiden saavuttamisesta.Voisi päätellä, että virkamiesten ja ­poliitikkojen kannat olisivat täysin päinvastaiset. Aika paljon kyse on kuitenkin erilaisesta tavasta sanoa sama asia.Olisi erikoista sanoa, että jokin uskontokunta ei voisi rakentaa itselleen tiloja. On kuitenkin kokonaan toinen asia ar­vioida hankkeen realistisuutta, mitta­kaavaa ja sen rahoituksen seurauksia.Hankkeen ydinkysymys on juuri rahoitus. Arabimaista on annettu rahaa muihin maihin, mutta sen mukana on usein tuotu jyrkkää islamia. Ilman kunnon tietoa rahoittajasta hanke ei voi toteutua.