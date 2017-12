Pääkirjoitus

Katalonia eristää yhä itseään

Itsenäistymisen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

sijaan Katalonia on ajautumassa harhapoluille osana Espanjaa ja Eurooppaa.Rähmälleen päättyneen yksipuolisen itsenäistymishankkeen jälkeen Katalonia etenee kohti keskushallituksen määräämiä ennenaikaisia aluevaaleja. Ei ole merkkejä siitä, että väestöltään kahtia jakautuneen alueen puolueet yrittäisivät oppia aiemmista virheistään.Sekasortoisen kansanäänestyksen voittajiksi lokakuun alussa ilmoittautuneiden ­itsenäisyysmielisten puolueiden johtajat ovat yksi toisensa jälkeen ilmoittaneet, että kyseessä oli vain poliittinen julistus. Espanjan keskushallitus kuitenkin tulkitsi 27. lokakuuta annetun itsenäisyysjulistuksen rikokseksi perustuslakia vastaan. Osa itsenäisyysjohtajista vangittiin ja osa pakeni Belgiaan.Nyt vaalikampanjaa käydään samoista poliittisista juoksuhaudoista kuin ennenkin. Torstaina Brysselissä itsenäisyys­mieliset katalonialaiset haukkuivat nykyistä Espanjaa diktatuuriksi. Se ei pidä paikkaansa. Espanja on toimiva demo­kratia, joka kärsii samanlaisesta korrup­tiosta kuin Katalonian aluehallitus.Itsenäisyyshankkeen johtajien vangitseminen oli Espanjalta poliittisesti tyhmää, mutta vielä tyhmempää kaikilta on vastakkainasettelun jatkaminen.