Pääkirjoitus

Nopeasti kasvava Helsinki verkottuu raiteiden varsille

Helsingissä

N

P

on viime vuosina rakennettu paljon. Nytkin on rakenteilla poikkeuksellisen suuria kokonaisuuksia, kuten Jätkäsaari, Kalasatama ja Pasila. Tahti ei ole hiipumassa. Kaupunkiympäristölautakunta tekee lähes jokaisessa kokouksessaan isoja ratkaisuja, jotka vaikuttavat kaupunkilaisten elämään pitkään. Yhdessä kokouksessa voidaan päättää uusien asuntojen rakentamisesta tuhansille helsinkiläisille.Tänään tiistaina lautakunta päättää muun muassa siitä, ­miten Hämeentie muutetaan joukkoliikenneväyläksi. Samalla Töölönlahden puistoalueella seisova Makasiinien raunio saa lopullisen purkutuomionsa. Esillä on myös uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma, joka kertoo kaupungin ­rakentamisen suuntaviivoista vuosiksi eteenpäin. Sen pohjana on vuosille 2017–2021 tehty kaupunkistrategia, jonka keskeinen tavoite on turvata kaupungin kasvu kestä­vällä tavalla. Uusi yleiskaava varautuu siihen, että kaupunkiin tulisi jopa yli 200 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä.opeasti kasvavasta Helsingistä on tulossa raideliikenteen verkostokaupunki. Kaupungin kasvua ohjaavat tulevaisuudessa erityisesti liikenneratkaisut, ­kuten pikaraitioverkko, kaupunkibulevardit ja pyöräilyn baanaverkko. Niiden lisäksi yleiskaavassa on varauksia mahdollisille autoliikennettä sujuvoittaville tunneleille ja eritasoliittymille sekä raideliikenteen kehittämishankkeille kuten Pisara-radalle. Helsingin seitsemän sisääntuloväylän bulevardisointi on kiistanalainen suunnitelma, jonka perusteet on kyseenalaistettu muun muassa naapurikaupungeissa. ­Bulevardien rakentaminen on määrä aloittaa Vihdintiestä, joka on helpoiten muutettavissa bulevardiksi. Siitä saatavat kokemukset viitoittavat jatkosuunnitelmia.Bulevardien varrelle rakentuisi kaupunginosia, joissa olisi bulevardin suuntainen pika­raitiotie sekä poikittaisen raideliikenteen – kuten Raide-Jokerin – solmukohta. Näille alueille tulisi myös merkittävästi lisää uusia asuntoja.Eri suunnilta tulevien erinomaisten liikenneyhteyksien alueita olisivat varsinkin Itäväylän ja Länsiväylän seudut, Haagan liikenneympyrä, Pasila, Sörnäinen, Malmi, Pitäjänmäki, Oulun­kylä ja Viikki. Itä-Helsingissä metroasemien ympäristöön taas on luvassa täydennysrakentamista varsinkin siellä, mihin kaavaillaan myös poikittaisen raideliikenteen solmukohtaa. Esimerkiksi Herttoniemen keskusta tiivistyy kaupunkimaisemmaksi.oikittaisista raideyhteyksistä Raide-Jokerin rakentamisen on määrä alkaa vuonna 2019. Myöhemmin toteutuisi Jokeri 2 -linja, joka parantaisi poikittaisia ­yhteyksiä ja lisäisi asuntorakentamista Vuosaaressa, Mellunmäessä, Kontulassa ja Malmilla. Tiederatikka yhdistäisi kantakaupungin ja yliopistokampukset sekä toisi tiivistämisrakentamista Pasilaan, Viikkiin ja Myllypuroon. Saaristoraitiotie puolestaan yhdistäisi kantakaupungin Laajasalon kautta Vuosaareen. Se johtaisi toteu­tuessaan uuden merellisen asuinalueen rakentamiseen Vuosaaren Ramsinniemeen.Lisäksi eri puolille kaupunkia on luvassa runsaasti täydennysrakentamista, jonka ­pitäisi kattaa jopa 40 prosenttia uusien asuntojen tarpeesta. Kaupungin kasvu koskettaa siten tulevina vuosikymmeninä suurta osaa helsinkiläisistä, kun omaan asuin­ympäristöön kohdistuu merkittäviä muutoksia. Asukkaiden kuulemiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta suunnitelmat voivat jalostua ja toteutua hyvässä yhteisymmärryksessä.