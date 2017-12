Pääkirjoitus

Finanssialan neuvotteluista on tulossa loppuvuoden vaikeimmat

Valtakunnansovittelija

Minna Helteen on määrä jatkaa tänään tiistaina vakuutusalan lakonuhan sovittelua. Sunnuntaina sovittelussa ei tullut tulosta.Työriidassa toimihenkilöitä edustaa Vakuutusväen liitto ja työnantajia Palvelualojen työnantajat Palta.Vakuutusalan ja finanssialan työneuvotteluista tulee kenties syksyn vaikeimmat. Luvassa ei ole pelkkä raharatkaisu.Työnantaja haluaa vakinaistaa viikonlopputyöt. Vakuutusalalla on jo nyt mahdollista tehdä viikonlopputöitä paikallisesti sopimalla, mutta siihen tarvitaan vapaaehtoisia toimihenkilöitä. Työnantaja haluaisi, että viikonlopputöistä tulisi alalle käytäntö.Sama ongelma on edessä rahoitus­alalla. Sielläkin työnantaja haluaa, että viikonlopputyöstä tulee normaalia työ­ehtosopimuksen mukaista työntekoa.Vakuutusalan vanhan sopimuksen voimassaolo päättyi jo lokakuun lopussa, pankkialan sopimuksen marraskuun lopussa. Vakuutusväen liitto on jättänyt lakkovaroituksen, ja pankeissa alkoi viime viikolla ylityökielto. Mikäli sovittelussa ei tule ratkaisua, vakuutusala menee lakkoon kahdessa vaiheessa: ensi viikolla ja juuri ennen vuodenvaihdetta.Rahoitusalalla tosin on yksi pankki­ryhmä, joka voi teetättää viikonloppu- ja iltatöitä jo nyt: S-pankki. Siellä noudatetaan kaupan alan työehtosopimusta.Finanssialan neuvotteluja hankaloittaa se, että sekä pankeilla että vakuutusyh­tiöillä menee tätä nykyä hyvin. Siitä huolimatta väkeä vähennetään jatkuvasti.Pankkikonserni Nordea on jo ilmoittanut, että se karsii vähintään 6 000 työtehtävää neljän vuoden aikana. Osa vähennyksistä kohdistuu konsulttitehtäviin.ankki- ja vakuutusala ovat molemmat olleet viime vuosina melkoisessa myllerryksessä tietotekniikan kehityksen vuoksi. Samalla kun ihmiset on opetettu hoitamaan pankkiasiat omin päin tietokoneella tai älypuhelimella, on kassapalveluista vähennetty väkeä ja konttoreita suljettu.Tavallinen asiakas tarvitsee pankin ­palveluja lähinnä lainaneuvotteluissa ­sekä mahdollisesti saadakseen sijoitusneuvoja. Mutta hän haluaa palveluja ­silloin, kun hänelle sopii.