Pääkirjoitus

Vaikeuksien kautta syntynyt Musiikkitalo valmistuu pala kerrallaan

Musiikkitalo

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

valmistui yhdelle Helsingin keskeisimmistä paikoista tämän vuosikymmenen alussa. Talon rakentaminen oli hyvin monivaiheinen hanke, koska mukana oli monta toimijaa, joista jokaisella oli vaikeuksia päätöksenteossa.Moni mukana ollut on pohtinut, olisiko rakennus jäänyt kokonaan pystyttämättä, ellei ratkaisua olisi aikanaan löytynyt. Suunnitelmia jouduttiin myös karsimaan.Yksi karsinnan kohde olivat konserttisalin urut. Nyt näyttää siltä, että säästöt kääntyvät lopulta voitoksi. Musiikkitalo ilmeisesti saa kymmenvuotisjuhlaansa vuonna 2021 suuret, 80 äänikerran urut.Yksityishenkilöiden ja säätiöiden lahjoituksilla, kansalaiskeräyksellä ja talon käyttäjien mukaantulolla on tarkoitus saada kokoon yli neljä miljoonaa euroa.Keräyksen henkisenä keulakuvana ja avainlahjoittajana voi pitää säveltäjä Kaija Saariahoa, joka aikoo tukea urku­hanketta miljoonalla eurolla. Rahat Saariaho on saanut perintönä.Lahjoitukset kertovat halusta edistää suomalaista musiikkielämää. Musiikki­talon ohjelma saa tilaa monipuolistua.Summat voivat tuntua suurilta, mutta urut kestävät aikaa. Esimerkiksi Fager­vikin kartanon kirkossa olevat, yhä toimivat urut on rakennettu vuonna 1726.