Pääkirjoitus

Hallitus omii aina edeltäjiensä saavutukset

Kun

S

K

talouden suhdanteet kääntyvät parempaan suuntaan, jokainen hallitus ottaa muutoksesta ison osan omaan piikkiinsä. Niin tekee eduskuntavaalien lähestyessä myös Juha Sipilän (kesk) hallitus – jos se kestää koko vaalikauden. Niin ovat tehneet muutkin hallitukset, jos ajat ovat muuttuneet hyviksi niiden hallintakaudella. Mika Waltarin Sinuhen sanoin: ”Niin on ollut ja niin on aina oleva.”Mistäpä löydät todisteet vasta-argumentille? Aika-avaruudessa kun ei ole sitä toisen vaihtoehdon Suomea – toisenlaisella ­talouspolitiikalla ohjattua Suomea, johon voisi verrata.Päättyvä vuosi on ollut Suomelle lihava. Kaikki taloudesta ja sen kehityksestä kertovat mittarit ovat kääntyneet parempaan suuntaan. Monen kuivan vuoden jälkeen kansantalous kukkii. Mutta kuinka paljon tästä on kiittäminen Sipilän hallitusta?Jos kiitoksia alkaa jakaa suuruusjärjestyksessä ylhäältä alaspäin, ensimmäisenä ­jonossa on maailmantalous. Viennistä elävä Suomen talous nousi syvästä taantumasta ennen kaikkea siksi, että kysyntä maailmalla virkosi. Euroalue tuli Yhdysvaltojen perässä mutta tuli kuitenkin. Kun kysyntä kasvoi, teollisuus tarvitsi tuotantonsa uusimista, ja Suomen investointitavaroiden vienti alkoi kasvaa. Eli korren tai kaksikin kantoivat Suomen kekoon muiden muassa Saksa, Ruotsi sekä Yhdysvallat ja näiden maiden talouden ja talouspolitiikan muutokset, jotka päätyivät hyödyttämään Suomeakin.Suomelle tärkeän euroalueen talouden vahvin elvyttäjä on kuitenkin ollut kevyt ­rahapolitiikka, josta taas kiitos menee Euroopan keskuspankille. EKP:tä on lisäksi kiittäminen siitä, että euroalue kesti pahimman kriisin yli.uomen työmarkkinat asettuivat tukemaan kehitystä maltillisilla palkkaratkaisuilla. Parempien aikojen koitettua työntekijöiden oletettiin hakevan tänä syksynä kovia palkankorotuksia vaikka työtaisteluiden kautta. Maltti säilyi, mikä tarkoittaa sitä, että jo parantunut kustannus­kilpailukyky suhteessa tärkeimpiin vientimaihin jatkaa hyvää kehitystään – osin tosin siksi, että muualla on tehty kalliita palkkaratkaisuja. Kiitoksia menee siis myös työmarkkinajärjestöille.Eikä kiitosten jaossa saa unohtaa kuluttajaa, joka velkaantumista pelkäämättä piti kotimarkkinoita käynnissä synkkinäkin aikoina.un hallitukset hakevat bruttokansantuotteen kasvua, ne pyrkivät yleensä työpanoksen kasvattamiseen – niin myös Sipilän hallitus. Suomen kasvu on kuitenkin tullut nyt ennen kaikkea siitä toisesta kasvun kivijalasta: tuottavuuden hyvästä kehityksestä. Sipilän hallitus ei näytä pääsevän kovaan työllisyystavoitteeseensa. Tuottavuuden nousu taas on ennen kaikkea yritysten omaehtoisen kehityksen varassa. Niin hienoa kuin länsirannikon ­auto- ja telakkateollisuuden nousu onkin, kiitos siitä menee yrityksille itselleen.Hallituksen talouspolitiikan arvioinnissa pitää muistaa myös aikaulottuvuus. Kun taantuman ensi-iskun aikaan tulot olivat ihan väärässä suhteessa menoihin, menoista vastasivat edelliset hallitukset, jotka rakensivat – jälkiviisaasti sanoen – hyvinvointia tyhjän päälle. Ja kun vastaavasti talous nyt kasvaa, pohja sille luotiin ennen Sipilän hallituksen valtakautta. Turun telakankin pelasti Jyrki Kataisen (kok) hallitus.Sipilän hallituksen omat taloudelliset saavutukset ovat laskettavissa vasta tulevina vuosina. Väliaikatulokseksi voisi tiivistää, että ne ovat olleet kasvua tukevia. Mutta jos esimerkiksi sote-uudistus ei johda toivotusti julkisten kustannusten alentumiseen, Sipilän hallitus lataa kasvun rasitteita tuleville vuosille ja tuleville hallituksille. Jos taas hallitus onnistuu, seuraavat hallitukset omivat saavutukset. Niin on aina oleva.