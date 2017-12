Pääkirjoitus

Paavo Väyrynen toi sähköä presidentinvaaleihin

Ilta-Sanomat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

V

järjesti maanantaina Sanomatalon Mediatorilla presidentinvaali­messut, johon kaikki presidentti­ehdokkaat osallistuivat.Kaksi valitsijayhdistysten ehdokasta saattoi kerätä yleisön huo­miota muita enemmän: Sauli Niinistö ja Paavo Väyrynen. Väyryselle tilaisuus oli näiden vaalien ensimmäinen muiden ehdokkaiden rinnalla. Yleisön mielenkiinto oli sen mukainen.Väyrysen kannattajakortit jätettiin Helsingin vaalipiirilautakunnan tarkastettaviksi maanantaina. Eilinen tiistai oli viimeinen päivä ilmoittautua ehdolle.Väyrysen voisi olettaa lisäävän vaalien yleistä kiinnostavuutta. Onhan hän paitsi erittäin kokenut poliitikko myös omanlaisensa persoona.Sen vuoksi muiden ehdokkaiden luulisi olevan ilahtuneita Väyrysen mukaan­tulosta. Hän tosin saattaa syödä esimerkiksi EU-kriittisen Laura Huhtasaaren (ps) kannatusta.Samoin uutisvälineiden olettaisi olevan kiitollisia: tuleepahan vaaleihin ja vaaliväittelyihin aivan uutta väriä. Myös maanantainen Mediatorin yleisö eläytyi voimakkaasti Väyrysen tenttiin.Tähän saakka väittelyt ovat olleet kalvakkaita, jopa aneemisia.Väyrysen pitkä kokemus näkyy muun muassa siinä, että hän markkinoi itseään ainoana todellisena vaihtoehtona istuvalle presidentille.äyrysen presidentinvaaliprojektiin saattaa olla kaksi pettynyttä: keskusta ja keskustan ehdokas Matti Vanhanen.Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä on julkisuudessa varsin suorin sanoin kehottanut kunniapuheenjohtaja Väyrystä eroamaan keskustasta, vailla toivottua vaikutusta.Seuraavissa kannatuskyselyissä on yksi seurattava asia lisää: kumpi saa suuremman kannatuksen, Vanhanen vai Väy­rynen.Alma Median kyselyssä viime viikolla Vanhanen oli vielä Väyrysen edellä, mutta silloin Väyrysen kannattajakorttien keräys oli vielä loppusuoralla.Suuri äänestävä yleisö pääsee tällä viikolla seuraamaan presidenttiehdokkaiden esiintymistä kahteen otteeseen: tänään keskiviikkona on MTV:n tentti, ja huomenna torstaina on Ylen vuoro.