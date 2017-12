Pääkirjoitus

Ranska yrittää täyttää Trumpin jättämää tyhjiötä

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ei jättänyt epäilyä osoitteesta, kun hän ilmoitti, että Pariisissa tiistaina kokoontuneen ilmastohuippukokouksen iskulause on: ”Tehdään planeetasta jälleen suuri.” Hän mukaili presidentti Donald Trumpin lupausta tehdä Amerikka jälleen suureksi.



Kaksi vuotta Pariisissa solmitun kansainvälisen ilmastosopimuksen jälkeen Ranska pyrkii selvästi täyttämään tyh­jiön, joka syntyi Trumpin ilmoitettua ­kesäkuussa, että Yhdysvallat vetäytyy sopimuksen piiristä. Puheiden ja isku­lauseiden lisäksi Macron on myöntämässä monivuotisia tutkimusapurahoja, joilla Yhdysvalloissa toimineet ilmastotutkijat voivat siirtyä Ranskaan tekemään työtään. Samalla ranskalaisyritykset panostavat kymmeniä miljardeja euroja uusiutuviin energianlähteisiin.



Jo aiemmin Macron on yrittänyt ottaa Yhdysvaltojen hylkäämän johtoaseman Lähi-idässä. Libanonin harhaileva pää­ministeri Saad Hariri palasi marraskuussa Beirutiin Pariisin kautta. Macron oli ensimmäisenä arvostelemassa Trumpin päätöstä tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi.



Macronin ponnistus on merkittävä, mutta valitettavasti Ranskan voimavarat eivät riitä täyttämään vallitsevaa tyhjiötä.