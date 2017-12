Pääkirjoitus

Trumpin kannattajien raja tuli vastaan Alabamassa

Alabama

on osoittautunut todella hankalaksi paikaksi Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille.Yhdysvaltojen konservatiivisimpiin kolkkiin kuuluva osavaltio on paikka, jossa Trumpin vaikutusvallalle hänen uskollisimman kannattajakuntansa keskuudessa tuli lopulta raja vastaan.Vastaiskujen sarja Alabamassa on erityisen piinallinen Trumpille siksi, että se on hänen itsensä käynnistämä.Tapahtumat huipentuivat tiistaina Trumpin tukeman ehdokkaan kirvelevään tappioon täytevaalissa, jossa valittiin yksi Alabaman kahdesta edustajasta Yhdysvaltojen senaattiin.Vaalin hävisi republikaanien ehdok­kaana ollut uskonnollisiin äärikonservatiiveihin lukeutuva entinen tuomari Roy Moore, jota useat naiset syyttävät alaikäisten tyttöjen törkeästä seksuaalisesta ahdistelusta 1970- ja 1980-luvuilla.Demokraattien ehdokkaana olleen, kansalaisoikeuksien puolustajana tunnetun Doug Jonesin voitto ravisteli Alabaman syvälle juurtunutta uudistusvihamielistä perintöä ja kavensi republikaanien enemmistön senaatissa enää yhteen paikkaan. Demokraatin voitto vankasti republikaanien hallussa olleessa osa­valtiossa käynnisti vyöryn spekulaatioita ensi vuoden kongressivaalien näkymistä.epublikaanien horjumattomana pidetty asema oli yksi syy siihen, että Trump nimitti Alabamaa ­senaatissa edustaneen Jeff Ses­sionsin oikeusministerikseen. Sittemmin jokseenkin kaikki on kuitenkin mennyt Trumpin kannalta Alabamassa pieleen.Sessions riitaantui presidentin kanssa jäävättyään itsensä Trumpin vaalikampanjan Venäjä-yhteyksien tutkinnasta. Kun kilpa Sessionsin paikan täyttämisestä alkoi, Trump tuki aluksi ehdokasta, joka hävisi republikaanien esivaalit. Trump käänsi tukensa Moorelle – ahdistelu­syytöksistä huolimatta – ja hävisi jälleen.Trump reagoi ehdokkaansa tappioon niin maltillisella twiitillä, että sen kirjoittajaksi saattoi todella kuvitella jonkun ­hänen juristeistaan. Trump onnitteli ­voittajaa mutta lisäsi tuleviin vaaleihin viitaten, että ”se ei koskaan lopu”. Siinä hän oli todennäköisesti oikeassa. Trump tuskin lannistui tästä takaiskusta.