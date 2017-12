Pääkirjoitus

Lähes kaikki peruskoulun päättäneet jatkoivat opintoja viime vuonna

on kantanut erityistä huolta peruskoulun päättävien nuorten sijoittumisesta jatko-opintoihin ja työelämään. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jäämistä pidetään yleisesti vakavana syrjäytymisriskinä.Tilastokeskus kertoi keskiviikkona, että viime vuonna lähes kaikki peruskoulun päättäneet nuoret jatkoivat opintojaan lukiossa, ammattikoulussa, valmenta­vassa koulutuksessa tai kymppiluokilla. Kokonaan koulutuksen ulkopuolelle jäi vain 2,5 prosenttia eli 1 400 nuorta, kun vastaava luku oli vielä joitakin vuosia ­sitten jopa kymmenen prosenttia.Peruskoulun yhdeksännen luokan päättötodistuksen sai viime vuonna 57 600 nuorta. Heistä vain 50 ei hakenut jatko-opintoihin.Tilanne on muuttunut neljä vuotta ­sitten voimaan tulleen koulutustakuun myötä. Jokaiselle peruskoulun päättä­välle taataan jokin opiskelupaikka. Opiskelijoiden valinnassa suositaan juuri ­peruskoulunsa päättäneitä, ja valmen­tavan koulutuksen paikkoja on lisätty.Toisaalta ammattikouluihin on syntynyt kohtaanto-ongelma. Kaikki halukkaat eivät pääse suosituimmille aloille opiskelemaan. Samaan aikaan moni ammattikoulupaikka jää täyttämättä.