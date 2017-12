Pääkirjoitus

Elinkeinopolitiikka ja sääntelyn höllentäminen voittivat alkoholilain äänestyksessä

Elinkeinopolitiikka

ja sääntelyn höllentäminen selättivät täpärästi kansanterveydelliset argumentit, kun eduskunta äänesti perjantaina alkoholilain sisällöstä. Lakiesityksen kuohuttavin kohta koski ruokakauppojen, kioskien ja huoltamoiden ­oikeutta myydä nelosoluita ja vahvempia limuviinoja. Panimoliitto ja päivittäis­tavarakaupat olivat ajaneet muutosta.Ratkaisevassa äänestyksessä eduskunta antoi tukensa alkoholirajan nostamiselle 5,5-prosenttiseksi äänin 98–94.Kysymys jakoi edustajia useassa puo­lueessa, mutta erityisen selvästi hallituspuolue keskustassa. Edustajille oli annettu vapaus äänestää omatunnon mukaan. Menettely on harvinainen, mutta sitä on käytetty aiemminkin edustajia vahvasti jakavissa arvokysymyksissä.Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli aiemmin viikolla päätynyt kannattamaan alkoholirajan pitämistä ennallaan 4,7 prosentissa. Perjantain äänestyksessä valiokunnan mietintö sai vastaansa useita eri ehdotuksia alkoholirajoista.Lopullisessa äänestyksessä keskustan ryhmä jakautui suunnilleen kahtia. Tulos heijastaa eduskuntaryhmässä aiemminkin näkynyttä liberaalin ja perinteisemmän linjan eroa. Jakolinja on vain syventynyt, kun puolueen kannatusluvut ovat jatkaneet laskuaan.Kokoomus oli lähes yksimielisesti korkeamman alkoholipitoisuuden kannalla. Samalla linjalla oli myös hallituspuolue sinisten enemmistö sekä oppositiossa perussuomalaiset, vaikka heidän riveistään muutama edustaja äänesti toisin.äysin yksimielisesti valiokunnan mietinnön ja alemman alkoholipitoisuuden kannalla olivat vain kristilliset.Myös Sdp:n, vihreiden, vasemmisto­liiton ja Rkp:n enemmistö tuki valio­kunnan mietintöä yksittäisiä edustajia lukuun ottamatta.Asiantuntijat ovat varoittaneet, että ­alkoholin saatavuuden parantaminen johtaa tälläkin kertaa kulutuksen ja haittojen kasvuun.Se nakertaa osaltaan hallituksen tavoitteita hillitä sosiaali- ja terveysmenojen kasvua, koska alkoholilla on keskeinen rooli suomalaisten terveysongelmissa ­sekä prosenteilla että euroilla mitaten.