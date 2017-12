Pääkirjoitus

Kuntien sote-kiinteistöissä on miljardiluokan riski

Valtiovarain­ministeriö linjasi tällä viikolla, miten sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi sote-kiinteistöjensä kanssa pulaan joutuvat kunnat saisivat valtiolta avustusta. Ministeriö vastasi perustuslakivaliokunnalle, joka ilmaisi viime kesänä huolensa omaisuusjärjestelyjen vaikutuksista kuntien talouteen ja itsehallintoon.



Sote- ja maakuntauudistuksen ensimmäisinä vuosina 2020–2022 maakunnat vuokraisivat kaikki kuntien omistamat sote-kiinteistöt. Sen jälkeen ja vähintään vuoden 2026 loppuun asti kunta voisi saada valtiolta avustusta kiinteistöistä, joita maakunta ei enää vuokraa. Avustuksen ehdot ovat tiukat, ja sitä saisi todennäköisesti vain pieni osa kunnista.



Aiemmin tehdyn selvityksen mukaan kunnissa on noin 300 miljoonaan euron edestä kiinteistöjä, joilla on erityisen suuri riski jäädä käyttämättä. Kohonnut riski on kiinteistöissä, joiden arvo on noin 700 miljoonaa euroa. Riski on suurin muuttotappiokunnissa.



Yhdessä kuntaveroprosentin leikkauksen kanssa tyhjilleen jäävät sote-kiinteistöt ovat merkittävä taloudellinen riski monelle kunnalle. Ministeriön linjaus voi riittää perustuslakivaliokunnalle, mutta se ei riitä poistamaan kuntien huolta kiinteistöriskistä.