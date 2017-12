Pääkirjoitus

Presidentinvaalit alkavat sähäköityä, kun ehdokkaat ryhtyvät haastamaan toisiaan

on nähty sekä MTV:n että Ylen ensimmäiset presidentti­ehdokkaiden yhteistentit. Jatkoa seuraa ensi vuoden puolella. Myös HS järjestää ehdokkaiden yhteistentin.Kuluneen viikon tenttejä seuratessa huomasi eron, joka tenteillä on ­tavanomaisiin, eduskuntavaalien alla järjestettäviin puheen­johtajien kohtaamisiin: presidentinvaalitenteissä jokainen sai sanoa sanottavansa rauhassa loppuun. Kukaan ei ruvennut puolueväittelyjen tapaan puhumaan toisen päälle, eikä yleistä kakofoniaa ja kilpahuutoa päässyt syntymään.Syy saattoi olla siinä, että ehdokkaat ovat samalla omia vaalimainoksiaan. Presidentiltä odotetaan vakaata ja arvokasta käyttäytymistä. Jos haluaa presidentiksi, on ­käyttäydyttävä kuin presidentti. Keskustelua käytiin likimain retoriikan ihanteiden mukaan: paras rationaalinen argumentti voittakoon.alitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen on lisännyt tenttien ja koko ­vaalien kiinnostavuutta ja alkaa vähitellen päästä vauhtiin. Voisi kuvitella, ­että myös toinen valitsijayhdistyksen ehdokas, Sauli Niinistö, toivottaa Väyrysen tervetulleeksi mukaan vaaleihin. Nyt Niinistö voi väitellä presidentin ­toimivallan ytimeen kuuluvista asioista kokeneen ja asiantuntevan mutta riittävästi Niinistön linjasta poikkeavan ehdokkaan kanssa.Tosin semanttiselta hiustenhalkomiseltakaan ei vältytä, kuten on jo nähty. Sanamuotojen vertailut voivat mennä ohi monilta äänestäjiltä, joiden käsitykset pelkästään jo presidentin todellisista valtaoikeuksista ovat varsin epätarkat.Sdp:n ehdokkaan Tuula Haataisen laajennettu turvallisuuskäsite, perussuomalaisten ehdokkaan Laura Huhtasaaren maahanmuuttovastaisuuteen keskittyvä agenda tai vihreiden ehdokkaan Pekka Haaviston pohdinnat kansalaisyhteis­kunnan roolista eivät ole saaneet Niinistöä samalla tavalla syttymään kuin väittely Väyrysen kanssa.Toki Väyrynen tietää, miten kannattaa taktikoida. Hän on jo ennen virallista ehdokkuuttaan julistanut, että hän on ainoa varteenotettava kilpaileva ehdokas Niinistölle. Kun viestiä toistaa riittävän kauan, se ­alkaa kuulostaa uskottavalta, ja Väyrynen saa huo­miota. Voi jopa käydä niin, että se näkyy myös kannatusmittauk­sissa.Väyrynen hamuaa selvästi sekä perussuomalaisten ääniä että keskustan niin sanottujen takametsien miesten ääniä erotuksena markkinaliberaaleista, jotka ovat Väyrysen mielestä kaapanneet vallan keskustassa. Europarlamentaarikko Väyrynen on yhtä EU-kriittinen kuin Huhtasaari, mutta hän esittää kantansa paljon pitemmällä kokemuksella.Ylen tentissä kävi myös selväksi, millä Väyrynen rahoittaa kampanjaansa. Hän mainosti häpeilemättä kirjojaan.aalien asetelma Niinistö vastaan muut näkyi vielä muun muassa Niinistön ­tavassa pitää esitelmiä muille ehdokkaille ja tv-katsojille.Televisioiden ääressä saattoi olla niitäkin, jotka ajattelivat: ”Kylläpä puhuvat viisaita. Itse en ymmärrä tuosta mitään.”Keskusteluissa tuntui olevan lähtöoletuksena, että käytetyt termit ovat tuttuja myös kaikille tenttien katsojille. Puheenvuoroissa vilahtelivat (yhteistä puolustusvelvoitetta koskeva) Naton 5. artikla, (EU:n) Lissabonin sopimus, bric-maat (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) sekä Visegrád-maat (Puola, Tšekki, Slovakia ja Unkari).Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on tosin vaikea puhua ilman ylätason käsitteitä.