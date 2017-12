Pääkirjoitus

Päästöjä syynättäessä kokonaiskuva pääsi unohtumaan

Ilmaston

Kun on askarreltu k

lämpenemisen vastaisessa kamppailussa – kuten usein muussakin ympäristönsuojelussa – käy toisinaan niin, että päämäärä sekä kokonaiskuva katoavat ja keinoista tulee päämääriä.Jos on joskus sovittu, että tämä keino on hyvä, siihen sitoudutaan jääräpäisesti, vaikka maailma muuttuisi ja jokin muu toimintatapa olisi yhtä hyvä tai ­parempikin lopputuloksen kannalta. Metodivihreydeksikin sitä voinee kutsua.EU:n jäsenmaat, komissio ja parlamentti sopivat torstaina Suomelle äärimmäisen tärkeästä asiasta, metsien hiilinielun laskentatavasta. Unionin päätöksentekoprosesseissa laskentamalli ehti muuttua pariin otteeseen.Torstaina korjailtiin monen ympäristöjärjestön suosimaa mallia, joka olisi ­sitonut vuosien 2021–2030 hakkuiden määrän suoraan vuosien 2000–2009 ­tasoon. Suomelle tämä malli oli hankala, koska tuolloin hakkuut olivat vähäiset.Malli olisi ollut myös kohtuuton, koska Suomessa metsät kasvavat joka tapauksessa selvästi nopeammin kuin mitä niitä hakataan. Monessa muussa metsäisessä Euroopan maassa kasvun ja hakkuiden välinen ero on paljon pienempi. Uusi malli nojaa edelleen vertailukauteen, mutta joustavammin. Metsien käytön ­tehokkuutta ei rajoiteta etukäteen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos metsiä hakataan vähemmän kuin ne kasvavat, Suomelle ei tule laskennallista päästötaakkaa.iintiöiden, intensiteettien ja vertailuvuosien kanssa, iso kuva on unohtunut.Päämäärä on, että lulucf-sek­tori – maan ja metsien käyttö – tulisi ­mukaan EU:n tavoitteeseen tuottaa vuonna 2030 kasvihuonepäästöjä 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1990.Olennaista on kokonaisuus, maantieteellisesti ja tuotteissa. Jos metsä poltetaan energiaksi, metsän käyttö ei sido ­tehokkaasti hiiltä eikä ole EU:n kokonaistavoitteiden kannalta järkevää.Kun jäsenmaille nyt sallittiin lisää joustavuutta, niiden kaikkien pitäisi käyttää sitä kokonaistavoitteen kannalta järkevästi. Puunkäyttöä tulisi kehittää niin, ­että hyödynnetty metsä muuttuisi vuosi vuodelta suuremmalta osuudeltaan pitkäikäisiksi tuotteiksi.