Pääkirjoitus

Kilpailuviranomainen ei ole ainut, joka tarkkailee S-ryhmää Herkkujen omistajana

Vuodenvaihde

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

siirtää Stockmannia jälleen yhden askeleen verran täyden valikoiman tavara­taloyrityksestä kiinteistösijoittajaksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi perjantaina Stockmannin Herkkujen siirtymisen S-ryhmän omistukseen.Viranomaisen ehdot yrityskaupalle olivat lopulta varsin maltilliset. S-ryhmän täytyy vielä ensi vuoden ajan käyttää Herkkujen tukkuna Tukoa.Stockmannille kauppa tuo hetken helpotuksen. Se pääsee eroon tappiollisesta liiketoiminnasta ja saa vakavaraisen vuokralaisen tavarataloihinsa. Nykyisestä kulurakenteesta – ja myös palvelutasosta – kertoo se, että kuuden Suomen-myymälän mukana siirtyy 700 työntekijää.S-ryhmä ei ole kertonut tarkkoja suunnitelmiaan ketjun jatkosta, mutta sillä on tarve täydentää halpuuttajan imagoaan. Herkku-myymälöiden osto on siten vastaus Keskolle.Tieto kuuden myymälän omistajan vaihtumisesta herätti kesällä paljon reaktioita, vaikka valtakunnallisissa tilastoissa muutos on pieni. Se kertoi osaltaan siitä, että kauppojen kilpailussa on muitakin tekijöitä kuin hinta.S-ryhmän täytyisi samaan aikaan kääntää Herkut kannattaviksi ja saada kriittisesti suhtautuvat asiakkaat tyytyväisiksi.