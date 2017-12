Pääkirjoitus

Edustuksellisen kansanvallan perusperiaate unohtuu, jos kansanedustaja käy toiseen käsiksi

Teuvo Hakkaraisen (ps) puuttuminen toisen kansanedustajan fyysiseen koskemattomuuteen eduskunnassa ei ole vain yksi tapaus muiden joukossa. ­Siinä sai kyytiä yksi suomalaisen kansanvallan perusperiaatteista.Äänestäjät ovat kansanedustajan tärkeimpiä valvojia. Tilaisuus arviointiin tulee vasta seuraavissa vaaleissa, jos edustaja on silloin ehdolla. Sitä ennen kansanedustajaa ohjaa eduskuntaryhmä, johon hän haluaa kuulua.Perussuomalaisten eduskuntaryhmä päätyi tiistaina antamaan vakavan varoituksen Hakkaraiselle, joka oli ilmoittanut luopuvansa puolueensa toisen vara­puheenjohtajan tehtävästä. Tapaus voi vielä johtaa oikeusprosessiin.Tapahtuman puinnissa keskustelu kääntyy helposti kansanedustajan persoonaan, hänen ongelmiinsa ja puoluekantaansa tai olosuhteisiin.Silloin kuitenkin unohtuu, että kyse on koko eduskunnan toiminta-ajatuksen ­vastaisesta toiminnasta. Kansanedustuslaitoksen idea on, että eri taustoista tulevat, eri väestöryhmiä edustavat ja asioista hyvinkin eri mieltä olevat ihmiset ­pystyvät käymään asioita läpi puhumalla, ilman fyysistä voimaa. Siihen perustuu oikeutus toimia kansan edustajana.