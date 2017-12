Pääkirjoitus

Nuorten taakkaa ei pidä kasvattaa kohtuuttomasti, kun hyvinvointivaltiolle haetaan rahoitusta

Jos

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

V

E

listaa Suomen yhtenäisyyden suuria haasteita, monella kärkeen nousevat tulonjaon ja talouskasvun yhteensovittamisen kysymykset. Yksi suurimmista kysymyksistä saattaa kuitenkin olla se, miten sukupolvien välinen solidaarisuus toteutuu tulevaisuudessa.Suomen Pankki selvitteli, miten eri ikäryhmät osallistuvat työmarkkinoille. Osallistumisaste vaikuttaa suoraan siihen, miten rahat riittävät suomalaisen hyvinvointivaltion kustannuksiin. Mitä enemmän työpanosta, sitä suurempi vaikutus talouskasvuun. Jos työpanos ei kasva, elintason ylläpitäminen jää tuottavuuden varaan. Tuottavuutta voi houkutella mutta ei käskeä.Helvi Kinnusen ja Petri Mäki-Fräntin selvitys kertoo, että suuret ikäluokat ja tätä ryhmää hieman nuoremmat suomalaiset ovat yhä pitempään työmarkkinoilla. Osa työpanoksen kasvusta työuran loppupäässä on tullut eläkeuudistuksella, osa järjestelmään rakennetuilla kannustimilla. Osa kasvusta tulee, kun työmarkkinat ja -tehtävät muuttuvat ja helpottavat iäkkäämpien työpanoksen hyödyntämistä.Suuret ikäluokat ovat jo poistuneet tai poistumassa työmarkkinoilta. Lähivuosina poistuu yhä enemmän myös 1950-luvulla syntyneitä.aikka poistujia on paljon, toistaiseksi osallistumisaste on pysynyt siedettävänä. 1960-luvulla syntyneet ikäluokat ovat edeltäjiään pienempiä, mutta paremmin koulutettuja. Koulutus näkyy parempana työllistymisenä ja pitempänä työurana. Erityisesti 1960-luvulla syntyneet miehet ovat pitempään töissä.Suomen Pankin selvitys havaitsee hyvin huolestuttavan kehityksen. Nuorempien eli 1980-luvulla syntyneiden osallistumisaste on alhaisempi kuin aiemmin syntyneillä ikäluokilla. Näistä nyt yli kolmikymppisistä suomalaisista etenkin miesten osallistumis­aste jää jälkeen vanhemmista ikäluokista. Osa kolmikymppisistä ei päässyt taantuman takia kiinni työelämään, osan koulutus ei ole ollut riittävää.Selvitys nivoutuu aiempaan Kinnusen ja Mäki-Fräntin raporttiin, jossa katsottiin eri ikäluokkien käytettävissä olevien tulojen kehitystä viime vuosikymmeninä.lämän mittaan kertyvien tulojen kehitys riippuu suuresti siitä, mihin sukupolveen sattuu syntymään.Jos tulee työmarkkinoille sitkeän laman ­aikana, ei pääse kiinni työhön, ei saa ostettua asuntoa eikä pääse osalliseksi asuntovarallisuuden kas­vusta. Jos taas nuori valmistuu kovan nousun aikaan, hänet imaistaan työhön ja kasvu kantaa häntä kaikin tavoin parempaan elintasoon.1990-luvun alun lama oli vedenjakaja. Kinnusen ja Mäki-Fräntin mukaan vuosina 1973–1975 syntyneet päätyivät 1990-luvun alun laman vuoksi ”pitkän aikavälin köyhiksi”. He eivät päässeet kiinni työmarkkinoiden alkupäähän yhtä hyvin kuin vanhemmat ikäluokat aiemmin. Samoin näyttäisi tapahtuvan vuosina 1985–1987 syntyneille – nykyisille kolmikymppisille, tähän taantumaan valmistuneille.Suomalainen eläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Työssä olevat rahoittavat pää­osan eläkkeellä olevien eläkkeistä. Tulevaisuudessa hoiva- ja hoitomenot kasvavat ­väestön ikääntyessä. Hyvinvointivaltion painoa siirtyy yhä pienemmälle määrälle kantajia. Osa heistä on selvitysten mukaan jo taloudellisten suhdanteiden heikentämiä.Kun väestö ikääntyy, yhä useampi ääni vaaleissa tulee eläkeläisiltä. Nuorimmat ikäluokat ovat passiivisempia vaikuttajia kuin vanhemmat ikäluokat.Solidaarisuus ei ole vain antamista. Se on myös pidättäytymistä tilanteessa, jossa pystyisi ajamaan omaa etuaan toisten kustannuksella.