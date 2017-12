Pääkirjoitus

Luottamusta suomalaisiin vaaleihin kannattaa vaalia

Digitalisaatio

on hyvä renki. Se ­lisää nopeutta ja kustannus­tehokkuutta ja tekee arjesta helpomman. Sen avulla voi löytyä ratkaisuja ongelmiin, joihin ei aiemmin ole saatu otetta.Nettiäänestämisestä on pitkään toivottu apua aleneviin äänestysprosentteihin. On ajateltu, että mitä vaivattomampaa äänen antaminen olisi, sitä todennäköisempää olisi äänioikeuden käyttö.Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Nettiäänestäminen eli äänen antaminen tietoverkon avulla valvomattomissa olosuhteissa sisältää paljon riskejä. Pahantahtoinen ulkopuolinen taho ­voisi yrittää manipuloida vaalin tulosta. Vaaleja voisi häiritä palvelunestohyökkäyksillä. Vaalisalaisuuden murtuminen voisi olla mahdollista.Oikeusministeriön asettama työryhmä punnitsi nettiäänestämisen hyötyjä ja haittoja ja totesi, että nyt ei ole oikea ­aika edetä. Työryhmän raportin mukaan kulut olisivat varsin suuret, riskit olisivat todelliset, mutta vaikutus äänestysaktiivisuuteen olisi ulkomaisten esimerkkien perusteella toivottua pienempi.Hanketta ei siis toistaiseksi edistetä. Nyt onkin parempi keskittyä hyödyntämään digitaalisuutta muiden osallistumistapojen kehittämisessä.