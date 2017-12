Pääkirjoitus

Suomalaisia oppeja viedään Ruotsin asuntomarkkinoille

Ruotsalaiset

ovat joutuneet viime aikoina miettimään, voisiko jopa suomalaisilta ottaa oppia. Yhtenä opettajana on ollut Ruotsin keskuspankin johtaja, suomalaissyntyinen Stefan Ingves.Ruotsissa asuntomarkkinat ovat olleet syksystä lähtien jyrkässä laskussa. Hinnat putoavat kaikkialla ja isoissakin asutuskeskuksissa. Tällaista hintojen korjausta ei ole nähty maan asuntomarkkinoilla kymmeniin vuosiin.Talous- ja rahapolitiikan päättäjät ovat varoitelleet pitkään kotitalouksien yli­velkaantumisesta. Neljä vuotta sitten Ruotsissa laskettiin, että keskimääräinen asuntolainan takaisinmaksuaika on 140 vuotta. Eli jos tällainen sopimus tehtäisiin nyt, viimeinen erä maksettaisiin takaisin vuonna 2157. Tai toisinpäin: jos keskimääräinen laina olisi nyt maksettu pois, se olisi otettu vuonna 1877.Paitsi että ei maksettaisi eikä olisi maksettu. Asuntolainoja ei ole ollut tapana lyhentää, vain korot on maksettu, minkä vuoksi rahaa on riittänyt Ruotsissa kulutukseen enemmän kuin lainojaan lyhentävässä itänaapurissa. Lyhennystä pankit ovat vaatineet vain silloin, jos lähes koko ostosumma on ollut pankkilainaa.Tämä on johtanut siihen, että asuntojen hinnat ovat kohonneet kovaa vauhtia, koska ne ovat lainoitusjärjestelyjensä vuoksi olleet vain jonkinlaisia kuvitteellisia numeroita. Halutuilla alueilla hinnat ovat nousseet vuodessa kymmeniä prosentteja. Tukholmassa kotitalouksilla on velkaa lähes viisi kertaa niin paljon kuin käytettävissä olevia tuloja vuodessa.ngves, keskuspankki, hallitus ja rahoitusvalvonta ovat yrittäneet päästää kasvavasta kuplasta varovasti ilmaa pois. Lainanottajia on varoiteltu, keskimääräistä laina-aikaa on patisteltu alas – vain sataan vuoteen – ja suomalaista itseruoskinnan mallia on ajettu sisään vaatimalla, että lainoja pitäisi kaikkien ­lyhentää edes vähän.Vaikka korjausliikettä on tehty melko pienillä muutoksilla, ilma on alkanut heti karata vauhdilla. Vaikka lainat olisivatkin numeroita, hintoja korjaava liike tulee ­ihmisten arkeen: pankit eivät enää laskevien hintojen aikana suostu entiseen tapaan rahoittamaan uutta asuntoa ennen kuin entinen on myyty.