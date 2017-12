Pääkirjoitus

Moni on jouluna töissä, jotta muut voivat nauttia vapaasta

Suomi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

hiljentyy joulun viettoon, mutta läheskään kaikki suomalaiset eivät ole näinä päivinä vapaalla. Moni ihminen on töissä varmistamassa muiden turvallisuutta ja hyvinvointia.Säännöllistä hoitoa tarvitsevat saavat sitä myös joulunpyhien aikaan. Sairaaloissa ennalta suunnitellut toimenpiteet ajoitetaan arkipäiviin, mutta äkillinen sairastuminen tai onnettomuudet eivät katso kalenteria.Vaikka liikenne hiljenee, se ei lopu ­kokonaan. Ammattilaiset huolehtivat siitä, että liikenneyhteydet toimivat ja ovat turvallisia.Myös turistit tarvitsevat palveluja. Parin seuraavan viikon aikana monessa kohteessa on edessä yksi vuoden parhaimpia sesonkeja.Aivan erityisen jouluinen tehtävä on niillä, jotka avustavat synnytyksissä. Vaikka joulunpyhinä syntyy hieman vähemmän lapsia kuin keskimääräisenä päivänä, todennäköisesti tänäkin vuonna jouluaattona ja joulupäivänä syntyy kumpanakin toistasataa uutta suomalaista.Jouluna tehtävä työ on arvokasta, koska silloin huolehditaan ihmisten kes­keisistä tarpeista. Ne, jotka ovat töissä, antavat muille mahdollisuuden nauttia vapaasta.