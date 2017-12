Pääkirjoitus

Pankkilakot uhkaavat kahta puolen vuodenvaihdetta

Rahoitusalan

työehtoneuvottelut ovat vuorostaan jumiutuneet. Työriidan osapuolet kävivät valtakunnansovittelija Minna Helteen johtamassa sovittelussa ennen joulua, mutta jouluksi sovitteluun tuli tauko. Ennen joulua Helle vaikutti epäilevältä, voidaanko lakko vielä välttää.Pankkeja uhkaa lakko kahdessa osassa: huomisesta torstaista ylihuomiseen ja uudestaan juuri ennen loppiaista. Aikaa sovitteluratkaisuun on siis tämä päivä.Loppiaisen alla lakkoon osallistuisivat myös esimiehet. Vuodenvaihteen kahta puolen pankeissa eletään vilkasta aikaa.Rahoitusalan työehtosopimuksilla töitä tekee noin 20 000 pankkitoimihenkilöä. Vanha sopimus päättyi marraskuun lopussa.Kiistassa on kyse samasta asiasta kuin vakuutusalalla pari viikkoa sitten. Työnantajat haluavat pankkivirkailijat töihin myös sunnuntaisin. Iltaisin ja viikonloppuisin asiakkailla olisi paremmin aikaa hoitaa pankkiasioitaan.Nykyäänkin pankeissa tehdään töitä lauantaisin. Se on perustunut vapaa­ehtoisuuteen: ne tekevät, jotka siihen suostuvat.Palkansaajapuolen mukaan työnantaja haluaa työaikojen sijoitteluun direktio- oikeuden eli vallan määrätä, kuka milloinkin on töissä. Työntekijöillä olisi vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työvuoroihinsa.Samalla työnantaja haluaisi siirtyä niin sanottuun jaksotyöhön. Se tarkoittaisi, että työpäivät voisivat olla eri pituisia ja vapaapäivät osua keskelle viikkoa.un yhteiskunta m­uuttuu jatku­vasti kohti 24/7-maailmaa, pankkiväen vastustus viikonloppu­töistä voi kummastuttaa ainakin vuorotyötä tekeviä.Vakuutusalalla viikonlopputyötä vapautettiin. Se ei välttämättä lupaa hyvää pankkitoimihenkilöiden tavoitteille, alat kun muistuttavat kovasti toisiaan.Rahoitusalalla eletään ristiriitaisia ­aikoja: pankeilla menee hyvin, mutta samaan aikaan konttoreita lopetetaan ja väkeä vähennetään. Tämä johtuu tekniikan kehittymisestä ja uudenlaisista kilpailijoista. Pankit ovat jo siirtäneet tuki­toimintojaan Baltian maihin ja Puolaan.