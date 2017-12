Pääkirjoitus

Lainakorot voivat nousta, vaikka hintojen nousua ei kuulukaan

Matalista koroista pitävien kannattaa kääntää vuoden­vaihteessa katseensa taaksepäin ja muistella. Kohta alkava vuosi 2018 on todennäköisesti se vuosi, kun Euroopan rahapolitiikkaa aletaan vihdoin taantuman jälkeen normalisoida.



Normalisointi tarkoittaa normaali­kielelle käännettynä päätöstä korkojen nostosta ja arvopaperien osto-ohjelman lopettelua. Normalisointi tarkoittaa normaalikielelle käännettynä myös sitä, että monella suomalaisella asuntolainojen hoitokulut kasvavat. Tämä voi tulla joillekin yllätyksenä, sillä kevyen rahapoli­tiikan aikana lainamarkkinoille on tullut uusia asiakkaita, joista osa ei ehkä ole mieltänyt, että lainojen hoitokulut voivat ihan itsekseen muuttua raskaammiksi.



Nykytilanteessa on jotain uutta tarjolla myös EKP:lle. Winston Churchillin Venäjää kuvaavaa sanontaa väärään yhteyteen soveltaen: nyt inflaatio on mysteeriin kääritty arvoitus salaisuuden sisällä.



Vaikka talouden vauhti on kiihtynyt, rahapolitiikan korjausliikkeeseen patistavaa inflaation kiihtymistä ei ole kuulunut. Tämä on jopa tutkijoiden mielestä kummallista. Jos EKP kuitenkin ensi vuonna katsoo reagointia tarvittavan, se muuttaa kurssia tietämättä ihan tarkkaan, mihin se reagoi.