Seksuaalinen häirintä nousi uudella tavalla keskusteluun

vuosi jää länsimaissa historiaan jonkinlaisena käännekohtana suhtautumisessa seksuaaliseen häirintään. Aihe on noussut ­uudella tavalla otsikoihin ja ihmisten tietoisuuteen, mikä voi muuttaa asenteita häirintää kohtaan. Aika näyttää, kuinka isosta muutoksesta lopulta on kyse.Ennennäkemätön julkisuuskampanja #metoo-nimellä on johtanut Yhdys­valloissa useiden poliitikkojen, elokuvatähtien ja muiden vaikuttajien eroon tehtävistään. Tapahtumien vyöry alkoi jo helmikuussa, kun arizonalainen Susan Fowler julkaisi blogitekstin seksistisestä kulttuurista taksiyhtiö Uberissa.Myöhemmin The New York Timesin toimittajat paljastivat Fox News -mediakonsernin tähtijuontajan Bill O’Reillyn ja elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin syyllistyneen seksuaaliseen häirintään.Internetin ja sosiaalisen median aikakaudella puheenaiheet leviävät nopeasti maasta toiseen. Suomessakin teema nousi keskusteluun aina eduskuntaa myöten. Facebookissa suomalaiset naiset kertoivat samanlaisista ikävistä kokemuksista.Rankimmat kokemukset tulivat esiin kouluista. Helsingissä Kallion ilmaisupainotteinen lukio ajautui henkiseen kriisiin paljastuksista, jotka koskivat koulun teatterin lehtoria. Opettajan väitetään käyttäytyneen epäasiallisesti vuosien ajan. Syytösten taustalla oli aluksi 18 oppilasta, lopulta 61.eksuaalinen häirintä on valta-aseman väärinkäyttöä. Sitä esiintyy siellä, missä toinen ihminen on toisen alainen tai muuten alisteisessa asemassa. Kun uhrina on lapsi, työyhteisön aikuisten vastuu on erityisen suuri. Työpaikoilla ja kouluissa ei voida sulkea silmiä ja vedota siihen, että me emme tienneet. Terveessä työyhteisössä ihmisten hyvinvoinnista kannetaan huolta ja siihen liittyvistä ongelmista kyetään keskustelemaan.Eduskunta julisti täysistuntokeskustelussaan olevansa tästä lähtien esimerkin näyttäjä nollatoleranssissa seksuaalista häirintää kohtaan. Pian sen jälkeen kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps) kävi käsiksi kansanedustaja Veera Ruohoon (kok). Hakkaraisen eduskuntaryhmä kuittasi asian pelkällä varoituksella.