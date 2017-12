Pääkirjoitus

Saattohoitoa on kehitettävä

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen eutanasiaa koskevan kansalaisaloitteen. Kansanedustajille tehtyjen kyselyjen perusteella eduskunnan enemmistö ei näyttäisi olevan eutanasialain kannalla.



Kansalaisaloite on herännyt huolesta, jonka mukaan kaikki kuolevat eivät saa lievitystä sietämättömiin kärsimyksiinsä elämänsä loppuaikoina. Aloitteen tekijät vetoavat siihen, ettei hyväkään palliatiivinen hoito aina vähennä kärsimystä riittävästi. Samalla he ovat toivoneet, että sairaanhoitopiiri tai kunnat velvoitettaisiin antamaan korkeatasoista saattohoitoa kaikille sitä tarvitseville.



Palliatiivista eli oireita lievittävää hoitoa tarvitsee Suomessa noin 30 000 ihmistä vuosittain. Varsinaista saattohoitoa tarvitsee 12 000– 15 000 potilasta. Kaikki tarvitsevat eivät saa hyvää saattohoitoa.



Yksi eutanasiakeskustelun saavutuksista onkin, että se on nyt osaltaan antanut vauhtia saattohoidon kehittämiseen. Valtion ensi vuoden budjetissa saattohoidon osaamisen kehittämiseen on luvassa miljoona euroa. Lisäksi yliopistosairaanhoitopiirien vastuu palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestäjinä vahvistetaan asetuksella. Tämä on tärkeä askel, sillä vastuun epäselvyys on usein jarruttanut hoitoon pääsyä.