Pääkirjoitus

Etelä-Amerikan demokratia kärsii huonosta hallinnosta

Perun

elossa olevista entisistä presidentistä yksi sai jouluaattona armahduksen oltuaan vankilassa vuosikymmenen, toinen odottaa vangittuna ­oikeudenkäyntiä ja kolmas pysyttelee Yhdysvalloissa välttääkseen vangitsemisen kotimaassaan.Neljäs presidentti, eli nykyinen viranhaltija Pablo Kuczynski, vältti niukasti ­viraltapanon kongressin äänestyksessä joulun alla.Tällä näytöllä voi päätellä, että Perun hallinnossa on jotakin pahasti vialla.Yllättävämpää on se, että samaan ­aikaan monet asiat sujuvat Perussa hyvin. Presidentit valitaan vapaissa vaaleissa, aiemmin kaappaushaluinen armeija pysyy kasarmeissaan, ja talous on kasvanut monta vuotta esimerkillisesti.Perusta on tullut räikein esimerkki siitä, että vaikka demokratia on vakiintunut Etelä-Amerikassa Venezuelaa lukuun ottamatta, useissa maissa huono hallinto ja korruptio ovat jatkuneet sen rinnalla.Entisten presidenttien vastoinkäymisiä voi pitää merkkinä siitä, että kolmas vitsaus, eli johtajien rankaisemattomuus, ei jatku entisellään ainakaan Perussa.Tapahtumat Perussa ovat osa Brasiliasta liikkeelle lähtenyttä massiivista korruptioskandaalia. Korruptio ei sinänsä ole uutta, mutta yritykset asettaa syyllisiä vastuuseen sekä Brasiliassa että Perussa ovat merkkejä myönteisestä kehityksestä, vaikka tulokset ovat sekavia.uczynskin viraltapanohanke perustui julki tulleisiin tietoihin hänen sijoituspankkinsa vuosia sitten saamista maksuista brasilialaiselta insinööritoimistolta Odebrechtiltä, joka on jakanut yhteensä jopa miljardien eurojen edestä lahjuksia eri maihin.Erikoisessa jatkonäytöksessä kaksi päivää viraltapanon rauettua Kuczynski armahti terveyssyihin vedoten vankilasta entisen presidentin Alberto Fujimorin, jonka pojan Keikon johtaman parlamenttiryhmän pidättyminen äänestyksestä pelasti Kuzcynskin viraltapanolta.Nyt Perussa kiistellään korruptioskandaalin lisäksi menneisyydenhallinnasta. Fujimori tuomittiin korruption lisäksi vuosien 1990–2000 presidenttikautensa raskaista ihmisoikeusrikoksista.Kuczynkin mukaan perulaisten pitää nyt vain kääntää historian lehteä.