Pääkirjoitus

Suomalaisen uusi vuosi alkaa toiveikkaasti

Enemmistö

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

K

suomalaisista suuntaa tulevaan vuoteen toiveikkaasti. Helsingin Sanomien Kantar TNS:llä teettämässä HS-gallupissa lähes kolme neljästä vastaajasta ­sanoi suhtautuvansa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa melko tai erittäin optimistisesti.Luottamus omaan ja maan talouteen oli kasvanut selvästi jo vuosi sitten samassa kyselyssä ja on vahvistunut nyt lisää. Kaikkiaan 45 prosenttia odottaa Suomen talouden olevan ensi vuonna ­tätä vuotta parempi. Jonkin verran heikommaksi sen arvioi yhdeksän prosenttia ja selvästi heikommaksi vain kaksi prosenttia vastaajista.Luvut ovat samansuuntaisia kuin Tilastokeskuksen tällä viikolla julkistamassa kuluttajabarometrissa. Sen mukaan kuluttajien odotukset sekä Suomen taloudesta että omasta taloudestaan olivat hyvät. Luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Pohjois-Suomessa.Luottamuksen kasvua tukevat sekä päättyvän vuoden talouskehitys että lähiaikojen näkymät. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous on pitkän taantuman jälkeen kasvanut tänä vuonna peräti 3,1 prosenttia ja kasvaisi ensi vuonnakin 2,4 prosenttia. Yritysten kustannuskilpailukyvyn paraneminen on tukenut vientiä, joka on vihdoin alkanut kasvaa.orkeasti koulutetut ja hyvätuloiset ovat HS:n kyselyn mukaan jonkin verran toiveikkaampia kuin muut. Optimistisimpia olivat kokoomuksen ja keskustan äänestäjät, pessimistisimpiä vasemmistoliiton kannattajat.Kyselyn mukaan suomalaiset ovat myös keskimäärin melko onnellisia. Onnellisuuden kokemukseenkin vaikuttavat koulutus ja tulotaso. Kaikkein onnelli­simpia ovat ne, joiden vuositulot ovat 50 000–85 000 euroa. Sitä enemmän ansaitsevat jäivät hieman jälkeen.Kyselystä voi myös päätellä, että onnellisimpia ovat yli 60-vuotiaat eläkkeellä olevat naiset, jotka asuvat maaseutumaisissa kunnissa. Pohjois- ja Itä-Suomessa onnellisuuden kokemus on kyselyn mukaan yleisempää kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.