Pääkirjoitus

Joulupukin brändäys sai tunnustuksen Grönlannista

Joulun aikaan levisi uutinen, jonka mukaan Grönlanti ei enää kilpaile Suomen Lapin kanssa joulupukin kotipaikasta. Grönlantilaiset ilmoittivat, etteivät he enää halua kilpailla suomalaisten virittämän ”sirkuksen” kanssa.



Tämä oli varmasti ilouutinen vuosikymmeniä joulupukkibrändin eteen töitä tehneille suomalaisille. Samalla tuli kumotuksi yksi hokema, jonka mukaan Suomessa ei osattaisi brändätä ja markkinoida kulutustuotteita maailmalle. Lapin matkailu käyttää taitavasti tuotetta, joka on monimuotoinen sekoitus historian saatossa muokkautuneita perinteitä. Pohjimmaisena on lasten suojelupyhimys Pyhä Nikolaus, josta muovautui hollantilaisten siirtolaisten mukana Pohjois-Amerikassa lahjoja tuova Santa Claus -hahmo.



Suomessa lahjoja tuova Nikolaus tuli tunnetuksi 1800-luvun alussa. Siitä syntyi joulupukki, kun nimi omaksuttiin nykyään koristeena tunnetulta pukkihahmolta. Harmaa turkki vaihtui punaiseksi toisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisen esimerkin mukaisesti.



Eri kulttuureissa joulupukin kotipaikka on Suomen Lapissa, pohjoisnavalla, Kanadassa, Grönlannissa tai Ruotsin Taalainmaalla. Grönlannin luovutusvoitto ei siten vielä takaa, että ihan kaikkien mielissä joulupukki asuisi Suomessa.