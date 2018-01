Pääkirjoitus

Liberiassa tärkeintä oli äänestys, vaikka vaikeudet ovat vielä edessä

Länsiafrikkalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Liberia aloitti uuden vuoden toiveikkaiden tunnelmien saattelemana, vaikka ­ongelmista ei kovia kokeneessa maassa ole puutetta.Tärkeintä oli se, että presidentinvaalit sujuivat Liberiassa rauhallisesti. Viime tiistaina järjestettyä toista äänestyskierrosta viivyttäneistä sekaannuksista huolimatta entisen jalkapallotähden George Weahin voitto oli lopulta kiistaton.Viimeksi valta siirtyi Liberiassa vaa­leilla vuonna 1944. Sen jälkeen Liberia kurjistui, koki kaksi perättäistä erittäin julmaa sisällissotaa vuosina 1989–2003 ja kärsi vielä Länsi-Afrikan maista pahiten ebolaepidemiasta vuonna 2014.Kaksitoista viime vuotta Liberian politiikka on ollut eheytymisen tiellä Ellen Johnson Sirleafin kahden presidenttikauden aikana, mutta matka on pitkä. Vielä Sirleafin uudelleenvalinnan yhteydessä Liberia oli vähällä luisua sekasortoon.Weah ja hänen nuoret kannattajansa osoittivat kunnioitettavaa pidättyväisyyttä tämänkertaisten äänestysten aikana. Sitä tarvitaan myös tästä eteenpäin.Demokraattinen vallansiirto oli tärkeä saavutus, mutta se on vasta alku pahasta korruptiosta kärsivässä maassa, jonka ­vajaasta viidestä miljoonasta asukkaasta puolet elää syvässä köyhyydessä.