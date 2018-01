Pääkirjoitus

Jos haluaa presidentiksi, on toimittava kuin presidentti

Presidentti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

K

Sauli Niinistön ohella muutama muukin presidenttiehdokas piti uudenvuodenpuheen. Oman puheensa esittivät ainakin vihreiden Pekka Haavisto, perussuomalaisten Laura Huhtasaari, keskustan Matti Vanhanen ja Sdp:n Tuula Haatainen.Niinistön uudenvuodenpuhe toki kuuluu protokollaan, edustaahan hän tällä erää presidentti-instituutiota.Kilpailevien ehdokkaiden taktiikkana lienee ollut, että jos tosissaan pyrkii presidentiksi, on toimittava kuin presidentti toimisi.Samaa logiikkaa noudatetaan liike-elämän pukeutumissäännöissä: älä pukeudu nykyisen asemasi mukaisesti vaan sen mukaisesti, mitä asemaa tavoittelet.Huhtasaaren puheen videossa oli käytetty runsaimmin isänmaallista, pitäisikö sanoa presidentillistä symboliikkaa: pöydällä oli pieni Suomen lippu ja kaksi sinivalkoista kynttilää. Myös Huhtasaaren vaatetus oli sininen.Muilla ehdokkailla oli vähemmän juhlavat puitteet. Haavisto oli kuvattu entisessä koulussaan ja Vanhanen kotinsa verstaalla. Haatainen oli kuvattu vaalikiertueella tien päällä ja tilaisuuksissa.Puheiden perusteella vahvistui kuva siitä, että arvojensa perusteella ääripäitä ovat Huhtasaari ja Haavisto, oli aiheena sitten pakolaiset tai EU:n ilmastosopimus.uuden vuoden kokemuksella Niinistöllä on toki muita paremmat mahdollisuudet esiintyä kansaa kokoavana persoonana. Joku saattaisi kuitenkin tulkita osan puheesta myös vaalikampanjoinniksi.Niinistö otti – sinänsä perustellusti – esiin sadan vuoden takaisen sisällissodan Suomessa. Siitä jäi sukupolvien mittaiset traumat ainakin hävinneelle puolelle eli punaisille.Vuoden 2006 presidentinvaaleissa Niinistö kampanjoi teemalla ”työväen presidentti” ja oli vähällä voittaa vaalit jo silloin.Pekka Haaviston tontille Niinistö taas asteli, kun hän puhui ilmastonmuutoksesta ja maapallon kestokyvystä.Eikä puhe naisten asemasta kehitysmaissa ja naisten merkityksestä Suomen tarinassa jäänyt vailla osoitetta: joka toinen äänestäjä on nainen.