Pääkirjoitus

Liityntäbussit aloittavat, ja länsimetron varrella yksi siirtymäkausi vaihtuu toiseksi

Tänään

keskiviikkona pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä nähdään taas yksi mullistus, kun länsimetron varrella siirrytään liityntäbussiliikenteeseen. Muutos bussiliikenteessä on Helsingin seudulla suurin vuosikymmeniin ja vaikuttaa yli 200 000 ihmisen joukkoliikenneyhteyksiin.Samalla päättyy marraskuussa alkanut siirtymäkausi, jolloin käytössä olivat samaan aikaan sekä länsimetro että vanhat bussilinjat. Se on antanut aikaa totutella muutokseen ja kokeilla vaihtoehtoja.Edessä on kuitenkin vielä monta uudistusta, joten siirtymäkausi jatkuu mutta toisessa muodossa. Tapiolan bussiterminaalin on luvattu valmistuvan ensi vuonna. Matinkylän terminaalin kuormitus helpottuu, kun länsimetron jatke valmistuu 2020-luvullla.Varsinkin kuntarajojen ylittämistä helpottava HSL:n lippu-uudistus on luvassa jossain vaiheessa tätä vuotta. Hinnoista ja aikatauluista tehtäneen päätöksiä kevään aikana. Eikä rauhallista aikaa ole luvassa senkään jälkeen, sillä pääkaupunkiseudun kasvu ja joukkoliikenteen laajentaminen jatkuvat.Opit länsimetrosta toivon mukaan yllyttävät suunnittelemaan lukuisten hankkeiden aikataulujen sovittamista keskenään nykyistä paremmin.