Pääkirjoitus

Maailma unohti hädän Jemenissä

Lähi-idän köyhimmässä maassa Jemenissä on käyty sisällissotaa pian kolme vuotta. YK:n mukaan 28 miljoonan asukkaan maassa on käynnissä maailman pahin humanitaarinen kriisi ja laajin nälänhätä vuosikymmeniin. Sodassa on kuollut jo lähes 9 000 ihmistä.