Pääkirjoitus

Kriisiviestintä pettää huipputekniikan yrityksissä

Kiistä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

M

, peittele ja myönnä vasta, kun on pakko. Tämä epäonnistumisen syventämisen toimintaohje näyttää yhä elävän yritysmaailmassa.Luulisi, että kriisiviestinnän opetukset olisi omaksuttu ainakin moderneissa ja hyvin johdetuissa yrityksissä. Tuoreet tiedot prosessori­valmistaja Intelin ja teknologiayhtiö ­Applen tekemisistä todistavat, että selkäydinreaktio voittaa tällaisissakin firmoissa.Myös muilta toimialoilta on esimerkkejä. Autoja tekevä Volkswagen ja muun muassa puhelimia valmistava Samsung salasivat ja kiistivät ongelmansa siihen saakka, kunnes ne oli ihan pakko myöntää. Volkswagen huijasi tietoisesti vuosia dieselpäästöilmoituksissaan ja tunnusti vasta, kun tutkijoiden ja viranomaisten todisteet olivat aukottomat. Samsungilta meni kauan tunnustaa, ­että yksi sen puhelimista saattoi syttyä palamaan. Lopulta oli pakko tehdä jotain – maine kärsi, kun lentokoneissa tivattiin matkustajilta ennen nousua, onko heillä Samsungin palava malli taskussaan.Intelin prosessoreista paljastui muutama viikko sitten vakava suunnitteluvirhe, joka antoi mahdollisuuden tietojen kalasteluun. Intel oli yrittänyt peitellä ongelmaa löytääkseen korjauskeinon ennen ongelman julkistamista. Mutta kuten oletettavaa oli, miljoonia käyttäjiä koskeva ongelma ei pysy kauan salassa.ikäli yhtiöllä olisi hyvä viestintästrategia, se olisi varautunut uutisen vuotoon. Aikaakin oli. Intel oli tiennyt pitkään, että se tekee ja myy puutteellista tuotetta.Linux-järjestelmän arkkitehti Linus Torvalds tiivisti asian suoraan. Tor­valdsin mukaan järjestelmää on korjailtu kaikessa hiljaisuudessa pikkupaikkauk­silla, mikä herättää epäilyksen, että ­yhtiön tarkoitus oli ”myydä sontaa iankaikkisuuteen saakka”.Nyt kärähti myös Apple. Yhtiö joutui myöntämään, että se hidastaa van­hempien iPhone-puhelimiensa toimintaa. ­Applen mukaan tarkoitus oli hyvä – suojella vanhojen puhelimien akkuja –, mutta samalla yhtiö pyysi anteeksi sitä, ettei kertonut kuluttajille asiasta.Avoimuus ja nopeus. Sitä Apple ja Intel nyt lupaavat. Myöhässä ja pakotettuina tosin.