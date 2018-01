Pääkirjoitus

Kansanedustajien sopeutumiseläke suututtaa kansalaisia

niin sanotun aktiivimallin herättämän vastustuksen siivellä myös toinen kansalaisaloite sai heilahtamalla vaadittavat 50 000 allekirjoittajaa.Aloite kansanedustajien sopeutumis­eläkkeen lopettamisesta oli perjantaina kerännyt yli 63 000 allekirjoittajaa.Vuoden 2011 vaaleissa tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa eduskuntaan valitut eivät ole enää oikeutettuja sopeutumis­eläkkeeseen vaan sopeutumisrahaan, ­joka on paljon eläkettä pienempi ja lyhytaikaisempi.Julkisuudessa esitetyt esimerkit sopeutumiseläkettä ja samalla muita tuloja nostavista entisistä kansanedustajista ovat herättäneet äänestäjissä pahaa verta.Sopeutumiseläkkeen alkuperäinen idea on hukattu, kun sitä voivat nostaa parhaassa työiässä olevat, koulutetut eduskunnasta pudonneet tai sieltä vapaaehtoisesti lähteneet.Alun perin sopeutumiseläke oli tarkoitettu eduskunnasta pudonneiden, lähinnä pienipalkkaisten ja kouluja käymättömien edustajien ansioturvaksi. Heidän paluutaan sorvin ääreen pienemmällä palkalla ei pidetty kohtuullisena.Eri asia on, kuinka houkuttelevana kansanedustajan tehtävää voi pitää, kun ottaa huomioon työn erityisvaatimukset.