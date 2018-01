Pääkirjoitus

Jätekierrätykseen tarvitaan uusia ideoita, koska kierrätyksen osuus ei juuri ole kasvanut

Euroopan unionissa

on päästy alustavaan sopuun jätedirektiivin uusista tavoitteista. Muutokset hyväksyttäneen helmikuun aikana. Jo nyt on selvää, että vuoteen 2030 tähtäävät tavoitteet merkitsevät Suomessa jätteiden lajittelun, keräyksen ­ja hyötykäytön tuntuvaa tehostamista.Yksi jätehuollon suurimpia muutoksia viime vuosina on ollut, että koti­talouksista syntyvää yhdyskuntajätettä ei enää viedä kaatopaikoille. Se joko poltetaan tai päätyy lajiteltuna kierrä­tykseen.Suomen tavoitteena on kierrättää vuoteen 2023 mennessä 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Toistaiseksi tavoitteeseen edetään varsin hitaasti. Tilastokeskuksen maanantaina julkaisemat luvut kertovat, että vuodesta 2015 vuoteen 2016 kierrätetyn yhdyskuntajätteen osuus kasvoi vain yhden prosenttiyksikön yltäen 42 prosenttiin.Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa tavoitellaan myös jätteen kokonaismäärän vähentämistä. Ilman konkreettisia ­tavoitteita tämä jää kuitenkin hurskaaksi toiveeksi.Jos Suomi haluaa pysyä sekä itse asettamissaan että Euroopan unionin tavoitteissa, ­tarvitaan lisää kierrätystä koskevia velvoittavia säädöksiä ja uusia ideoita materiaalien uusiokäyttöön.