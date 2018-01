Pääkirjoitus

Norjassa populistit joutuivat joustamaan vasemmalle

Viime vuosina

Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa on nähty hallitusratkaisuja, joissa maahanmuuttovastaisille populisteille tehdään myönnytyksiä, jotta heidän puolueensa saataisiin mukaan hallitukseen tai ainakin tukemaan hallitusta parlamentissa.Ilmiöstä kirjattiin uusi muunnelma sunnuntaina, kun Norjassa syntyi sopimus uudesta konservatiivien ja keskustaoikeiston hallituksesta. Hallitusta johtava konservatiivinen Høyre ja tiukkoja maahanmuuton rajoituksia vaatinut edistyspuolue saivat liberaalin Venstren mukaan hallitukseen lupaamalla uusia ympäristönsuojelutoimia ja löysäämällä hieman maahanmuuttopolitiikkaa.Ratkaisusta voi päätellä, että eri maiden populististen oikeistopuolueiden välillä on eroja. Yhden vaalikauden Høyren kanssa hallituksessa ollut edistyspuolue on oppinut yhteistyötaitoja.Pääministeri Erna Solbergilla on edelleen johdettavanaan vähemmistöhallitus, joka tarvitsee parlamentissa eli Stor­tingetissä tukea myös kristillisdemokraateilta. Puolue ei ollut valmis samaan hallitukseen edistyspuolueen kanssa. Pysyminen pääministerinä kahdella vaalikaudella on kuitenkin konservatiivijohtajalle saavutus, joka nähtiin Norjassa viimeksi 1980-luvun puolivälissä.ymmenen päivää kestäneiden hallitusneuvotteluiden eniten huomiota saanut linjaus oli päätös jatkaa öljyn ja kaasun etsintäkieltoa muun muassa pohjoisessa Lofoottien saarten kalarikkailla alueilla.Venstren johtajan Trine Skei Granden vaatima linjaus oli takaisku Norjan energiateollisuudelle, joka on menestynyt huonosti yrityksissä löytää ensi vuosikymmenen puolivälin jälkeen käyttöön otettavia uusia öljy- ja kaasukenttiä.Maahanmuutossa kyseessä oli sekoitus tiukkoja ehtoja muun muassa perheiden yhdistämisille ja lupauksia lisätä kiintiö­pakolaisten määrää.Päätökset ovat voimassa hallituskauden loppuun eli vuoteen 2021, ellei hal­litus kaadu. Lujittaakseen ­yhteistyötä kolmen naisen hallitusjohto lupasi huolehtia myös hyvinvoinnista höllentämällä valtion suuren sijoitusrahaston rahoituskohteille asetettuja rajoituksia.