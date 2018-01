Pääkirjoitus

Tänään voi jo äänestää

Ennakkoäänestys

presidentin­vaaleissa alkaa tänään keski­viikkona ja jatkuu kotimaassa ensi tiistaihin asti. Varsinainen vaali­päivä on vajaan kahden viikon päästä sunnuntaina.Muuten tämänkertaiset presidentinvaalit ovat näkyneet katukuvassa aiempia vaaleja vaisummin. Yksi syy on toden­näköisesti se, että mainontaa on siirtynyt sosiaaliseen mediaan. Siellä mainokset näkee yksi ­silmäpari kerrallaan. Vaaleista on myös ainakin toistaiseksi puuttunut tiukka kisa toisen kierroksen paikoista ja selkeä vastakkainasettelu, ­joka on aiemmissa vaaleissa innostanut äänestäjiä.Ennakkoäänien osuus koko vaalituloksesta on merkittävä. Esimerkiksi kuusi vuotta sitten ensimmäisellä kierroksella ennakkoon kävi äänestämässä joka kolmas äänioikeutettu. Varsinaisena vaalipäivänä äänesti vajaat 40 prosenttia äänioikeutetuista.Ennakkoon ei siis käydä äänestämässä pelkästään sen vuoksi, että vaalipäivänä on jotain muuta menoa. Moni äänestää ennakkoon myös siksi, että asia on sitten hoidettu pois päivä­järjestyksestä.Halukkuus äänestää vaaleissa ennakkoon korostuu tilanteessa, jossa oma ­ehdokas on selvillä hyvissä ajoin ennen vaalipäivää.