Pääkirjoitus

Katalonia on jo kuopassa mutta jatkaa kaivamista

Sen enempää

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

J

Madridissa kuin Barcelonassakaan ei ollut ­aihetta juhlaan, kun Kata­lonian uusi alueparlamentti kokoontui ensimmäiseen istuntoonsa keskiviikkona.Uusi parlamentti valittiin Espanjan hallituksen määräämissä ennenaikaisissa aluevaaleissa joulukuun 21. päivä. Sitä ennen lokakuun alussa Katalonia järjesti perustuslain vastaiseksi tuomitun kansanäänestyksen itsenäisyydestä. Espanjan hallitus erotti itsenäisyysjulistuksen antaneen aluejohdon lokakuun lopussa.Nyt edessä on jatkoa yksipuolisesta ­itsenäisyyshankkeesta syntyneelle patti­­tilanteelle, joka syventää Katalonian ­kahtiajakoa ja kääntyy poliittiseksi rasitteeksi myös Espanjan konservatiivihallituksen pääministerille Mariano Rajoylle.Ennenaikaisissa aluevaaleissa enemmistönsä niukasti säilyttäneet itsenäisyysmieliset puolueet aikovat jatkaa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Puolueet laskevat sen varaan, että Kataloniassa perustuslain artikla 155:n poh­jalta käyttöön otetut poikkeusvaltuudet ovat epäsuosittuja myös itsenäisyyden vastustajien keskuudessa.Kaksi itsenäisyysmielistä puoluetta ­aikoo esittää erotetun aluehallinnon johtajaa Carles Puigdemontia uudelleen ­aluehallinnon johtoon. Puigdemont pysyt­telee Belgiassa välttääkseen Espanjassa häntä todennäköisesti odottavia kapinasyytteitä.opa alueparlamentin omat asiantuntijat katsovat, ettei Puigdemont voi olla poissaolevana ehdolla aluejohtajaksi. Itsenäisyysmieliset aikovat silti ilmeisesti edelleen olla piittaamatta laista ja puolustautua sillä, että heidän toimensa ovat vain poliittisia eleitä.Edessä alueparlamentissa on jopa kahden kuukauden kädenvääntö. Se ei tarkoita yksipuolisen itsenäisyyshankkeen käynnistämistä uudelleen, mutta luultavasti se johtaa keskushallituksen poikkeusvaltuuksien jatkumiseen Kataloniassa. Suma seisoo ja tekee vahinkoa sekä Kataloniassa että muualla Espanjassa.Madridissa kriisin jatkuminen verottaa ­Rajoyn keskustaoikeistolaisen kansanpuolueen PP:n kannatusta. Kyselyissä ohi on mennyt Katalonian itsenäisyyden vastustajana aikanaan syntynyt liberaalipuolue Ciudadanos.