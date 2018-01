Pääkirjoitus

Tasa-arvo liittyy ihmisten mielissä maanpuolustukseen, mikä on hyvä saavutus

Puolustusvoimat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

aloitti tällä viikolla omien satavuotisjuhliensa vieton. Luvassa on juhlavuoden mittaan yhteensä 120 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Juhlinta huipentuu joulukuussa itsenäisyys­päivän valtakunnalliseen paraatiin Mikkelissä.Puolustusvoimien synty ajoittuu itsenäisen Suomen alkuhetkiin. Itsenäisyysjulistuksen antaminen oli takana ja sisällissota edessä. Matka rajusti kahtia jakautuvan Suomen hallituksen aseellisista joukoista yhdeksi luotetuimmista instituutioista on pitkä.Sadan vuoden takaiset tapahtumat ­eivät ole juhlinnassa korostetusti esillä, mikä varmaankin on tietoinen valinta. Toisen maailmansodan tapahtumat kerrattiin itsenäisyyden juhlavuonna huolella läpi, joten Puolustusvoimat voi tuoda itseään esiin myös rauhanajan toimijana.Monista Euroopan maista poiketen Suomi on säilyttänyt yleisen asevelvollisuuden. Varsinkaan tässä maailmantilanteessa harva esittää järjestelmää ajettavaksi alas, mutta monet nuoret kysyvät perustellusti, miksi malli kohtelee sukupuolia eri tavalla.Kysymys kertoo, että tasa-arvo koetaan tiiviisti maanpuolustukseen liittyväksi arvoksi. Se on hyvä osoitus sadan vuoden saavutuksista.