Pääkirjoitus

On ongelma, jonka politiikka luo helpommin kuin korjaa

Suomen viennin ongelmia haarukoitiin taantuman pohjalla, tutkijat ja poliitikot väittelivät siitä, ovatko kotimaiset kustannukset karanneet liian korkeiksi. Pääosa tutkijoista asettui sille kannalle, että Suomella oli ongelma kustannuskilpailu­kyvyssä. Kustannusten arvioitiin olevan 10–15 prosenttia korkeammat kuin tärkeimmissä kilpailijamaissa. Ajan kuluessa arvio kutistui kohti kymmentä prosenttia ja lopulta sen alle.Muutamat tutkijat ja poliitikot esittivät, että vika oli yrityksissä, työnantajissa ja johtajuudessa: olisi pitänyt kehittää korkeamman arvonlisäyksen tuotteita eikä keskittyä palkkoihin. Nämä äänet ovat hiljalleen vaienneet, kun Suomen talous on lähtenyt hyvään kasvuun, kilpailu­kykyero tärkeimpiin vientimaihin suhteutettuna kutistuu yhä ja vienti vetää.Luultavasti eduskuntavaalien alla hallituspuolueet kertovat, että homma hoidettiin kilpailukykysopimuksella. Se olisi liioittelua. Suurin kiitos tilanteen korjaantumisesta menee työmarkkinoille, maltillisille palkkasopimuksille – ja kilpailijamaille, niiden työmarkkinoille ja niiden vähemmän maltillisille palkka­sopimuksille. Palkat Ruotsissa ovat nousseet ja nousevat nopeammin kuin Suomessa. Saksassa vaaditaan palkkoihin ­korotuksia, jotka ylittäisivät Suomen liittokierroksen tähänastisen tason.Tuottavuuskin näkyy vihdoin Suomessa kasvavan ja tuovan apua urakkaan.utta on politiikallakin roolinsa: kustannuskilpailukyvyn pilaaminen on politiikalle helpompaa kuin sen korjaaminen. Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja kertoo blogissaan: ”Kasvun ja työllisyyden kannalta on tärkeää, että talouden avoimen sektorin tila asettaa kehykset työkustannusten nousulle laajasti koko taloudessa. Tämä koskee sekä lähikuukausina että lähi­vuosina tehtäviä ratkaisuja.”Jos ajatuksen muuttaa selvemmäksi suomeksi ja lisää vinkin, lopputulos on tällainen: julkisen sektorin palkat eivät saa neuvotteluissa ylittää vientialojen ­korotuksia, eikä politiikan pidä lähteä kannatuksen keräämisen toiveissa muuttamaan tätä yhtälöä. Vuonna 2007 yhtälö rikottiin, ja sitä on nyt vuosia paikattu.