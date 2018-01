Pääkirjoitus

Suomen EU-linja natisee, kun unionin tiivistäminen saattaakin toteutua

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksaan mahdollisesti muodostuva uusi hallitus näyt­tävät löytävän toisensa unionin kehittämisessä. Kaksikko aikoo tiivistää unionia euroalue edellä.



Suomen tähänastinen linja on ollut, ­ettei EU:ssa lähdetä mihinkään sellaiseen, joka voisi tuottaa lisää maksuja tai vastuuta muiden kuluista. Suomi on luottanut siihen, että Saksa on samaa mieltä ja sanoo ”kiitos ei” Ranskan haihattelulle. Saksa ei näytä olevan enää samaa mieltä ­eikä sano Ranskalle ihan tiukasti ei – ja tämä voi natisuttaa Suomen hallitusta.



Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) sanoi torstaina Ulkopoliittisessa ­instituutissa, että jäsenmaksuja EU-budjettiin voidaan lisätä, jos budjetista tehdään tehokkaampi. EU-maat pohtivat nyt, mitä ne tekevät EU-budjetille, kun nettomaksaja Britannia lähtee. Saksa on jo ajatellut maksujensa kasvattamista, koska ­EU:lle on tarjolla uusia tehtäviä – muun muassa puolustuspolitiikassa.



Orpo kertoi myös, että Suomen kuuluu olla ”ryhmässä, joka valitsee Euroopan integraation syventämisen tien”. Nämä näkemykset eivät ole ihan sillä linjalla, jota esimerkiksi nykyiset siniset ovat hallituksessa ajaneet.