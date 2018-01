Pääkirjoitus

Hyvien päätösten haku Yhdys­valloissa on kuin etsisi heinää neula­kasasta – Trumpin tärkein saavutus voi kuite

Jos haluaa etsiä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin valtakauden päätöksistä sellaisia, joita voisi kutsua hyviksi tai toimiviksi, urakka on kuin etsisi ruoaksi kelpaavaa heinää neulakasasta. Pistelevä kasa on tosin aika pieni. Trumpin kauden tärkein saavutus on verouudistus.