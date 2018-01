Pääkirjoitus

Vaalikeskustelut ovat lisänneet kiinnostusta

Presidentinvaalien

ennakkoäänestys on jatkunut vilkkaampana kuin edellisissä presidentinvaaleissa. Viikonloppuna jo liki neljännes äänioikeutetuista oli äänestänyt.Ennakkoon voi äänestää vielä tänään tiistaina. Pääkaupunkiseudulla äänestyspaikat ovat auki iltakahdeksaan asti. ­Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntai 28. tammikuuta.Yhden ehdokkaan – presidentti Sauli Niinistön – selvä etumatka kyselyissä näytti etukäteen syövän kiinnostusta ­vaaleihin. Kansalaisten mielenkiinto on kuitenkin herännyt vaalipäivän lähes­tyessä, kun ehdokkaiden näkemykset, ­arvomaailma ja persoona ovat tulleet ­tutummiksi useissa vaalikeskusteluissa. Helsingin Sanomat järjestää keskuste­lunsa tänään tiistaina Sanomatalossa.Ennakkoäänten suurehkoa määrää voi selittää myös se, että ennakkoäänestäminen sinänsä on aiempaa suositumpaa.Vaalikeskusteluissa on noussut esiin myös uusia teemoja ja näkökulmat ovat laajentuneet perinteisen ulkopolitiikan ja Itämeren alueen ulkopuolelle.Ehdokkaat ovat tuoneet esiin sekä ­ilmastonmuutoksen että väestönkasvun globaalit haasteet. Yksi ajankohtainen ­aihe on myös Suomen asevienti Lähi-idän sotaa käyviin maihin.