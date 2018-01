Pääkirjoitus

Ääni vaaleissa on ääni demokratialle

Presidentinvaalien

vaalitentit ja väittelyt on nyt väitelty, kampanjat käyty ja mainokset nähty ja kuultu. Vaalipäivä on perinteisesti rauhoitettu kampanjoinnilta. Nyt on äänestäjän vuoro toimia.Vielä on mahdollista äänestää mieleistään ehdokasta Suomen presidentiksi kuudeksi seuraavaksi vuodeksi yhteensä kahdeksasta vaihtoehdosta. Mikäli toinen kierros järjestetään, ehdokkaita on jäljellä enää kaksi.Todennäköisesti äänensä on jo antanut noin puolet niistä, jotka ­ylipäätään aikovat äänestää näissä vaaleissa. Ennakkoon annettiin yhteensä runsaat 1,5 miljoonaa ääntä. Äänestysaktiivisuus on jo nyt 36,6 prosenttia.Vaalien lopputulos voi tietyissä rajoissa yhä muuttua. Manner-Suomessa laiskimmin ennakkoon äänestettiin Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireissä. Niissä on myös eniten ääniä jaossa. Naiset äänestivät ennakkoon aktiivisemmin kuin miehet.stuva presidentti Sauli Niinistö on ollut mielipidekyselyjä johtava ehdokas kerrasta toiseen. Yksi näiden vaalien jännityskohde onkin ollut, valitaanko Niinistö ensimmäisellä kierroksella. Aivan viime viikkoina Niinistön kannatus on kyselyssä laskenut niin, että toinen kierros on periaatteessa mahdollinen. Moni äänestäjä on kampanjoiden lopulla kääntynyt oman puolueen ehdokkaan kannalle.Muutama asia on tukenut Niinistön suosiota verrattuna muihin ehdokkaisiin. Hän on hoitanut tehtävää jo kuusi vuotta, joten hänellä on muihin ehdokkaisiin nähden etumatka työkokemuksessa, asioiden tuntemisessa ja näkyvyydessä.Lisäksi suomalaiset tuntuvat haluavan jatkuvuutta. Presidentti Tarja Halonenkin ­valittiin kahdeksi kaudeksi perätysten, samoin presidentti Mauno Koivisto. Hänen aikanaan presidentin ­valintatapa tosin muuttui: ensimmäiselle kaudelle Koivisto valittiin valitsijamiesten voimin, toiselle kaudelle kansanvaalin ja valitsijamiesvaalin yhdistelmällä.Presidentti Martti Ahtisaaren mahdollinen jatkokausi jäi näkemättä. Puolue halusi jäsenäänestyksen demarien ehdokkaasta, mutta Ahtisaari ei halunnut ehdolle jäsenäänestykseen. Äänestäjien suhtautumista jatkokauteen ei siten mitattu.Tällä kertaa myös kiristynyt ja hivenen sekava maailmanpoliittinen tilanne saattaa vaikuttaa äänestäjien ­valintaan.Oman äänen antaminen ei ole missään vaaleissa turhaa. Äänellään voi kannattaa henkilöä, asioita tai aatesuuntaa. Jokainen annettu ääni myös vahvistaa kansanvallan toimintaa ja antaa valitulle presidentille vahvemman mandaatin. Jo nyt voi ennustaa, että ehdokkaiden lopullinen järjestys ja saatu ääni­osuus desimaaleineen arvioidaan puolueissa hyvin tarkkaan jälkikäteen.aaleissa riittää muutakin jännitettävää kuin se, kuka valitaan ja tuleeko yksi vai kaksi kierrosta. Esimerkiksi: kumpi EU-vastaisista ehdokkaista – valitsija­yhdistyksen Paavo Väyrynen vai perussuomalaisten Laura Huhtasaari – saa enemmän ääniä? Tai kumpi vasemmisto-opposition naisehdokkaista pärjää paremmin, Sdp:n Tuula Haatainen vai vasemmistoliiton Merja Kyllönen?Äänensä voi antaa ehdokkaan ohella myös Suomen poliittiselle järjestelmälle, jo senkin vuoksi, että itsenäinen Suomi vastikään täytti sata vuotta. Maailmalla kansanvaltainen demokratia ei ole niin itsestään selvä kuin suomalaisista ehkä tuntuu. Moni demokraattiseksi itseään kutsuva valtio on käytännössä yksinvalta tai harvainvalta.Ääni kenelle tahansa ehdokkaalle on samalla vahva kannanotto suomalaisen edustuksellisen demokratian puolesta.